You Are Empty: Absolute Edition сняли с продажи в Steam после обвинений в нарушении авторских прав

You Are Empty: Absolute Edition исчезла из продажи в Steam после заявления одного из создателей оригинальной игры Дениса Волченко. Художник и правообладатель визуальных материалов обвинил издателей Strategy First и BillionTech в незаконной коммерциализации проекта и сообщил о подаче жалобы Valve.

Ранее компании выпустили You Are Empty: Absolute Edition по цене $7,99. Однако Волченко утверждает, что релиз состоялся без его разрешения. По словам разработчика, первоначальный издательский контракт истёк ещё в октябре 2016 года, спустя десять лет после выхода оригинальной игры, и не предоставляет нынешним компаниям законных оснований для продажи его художественных материалов.

Волченко подчеркнул, что требовал распространять проект исключительно бесплатно и без коммерческой выгоды в качестве фанатской модификации. Издатели, по его утверждению, проигнорировали эти требования и решили заработать на его работе без согласия правообладателя.

В связи с произошедшим художник направил Valve официальную жалобу DMCA о нарушении авторских прав. Он заявил, что приложил оригинальные корпоративные договоры и акты передачи с подписями и печатями в качестве подтверждения своих претензий.

При этом Волченко не хочет, чтобы игра исчезла навсегда. Его цель — добиться бесплатного распространения проекта для всех желающих, поскольку нынешнюю версию он считает сторонней фанатской модификацией. Разработчик также призвал сообщество не поддерживать издателей, пока ситуация не будет разрешена.

На момент публикации You Are Empty: Absolute Edition уже недоступна для покупки в Steam.