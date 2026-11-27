You Are Empty: Absolute Edition снова доступна в Steam после удаления из магазина по DMCA-жалобе Дениса Волченко, арт-директора оригинальной игры. Об этом сообщил издатель Strategy First. В качестве дополнительного бонуса проект получил статус Steam Deck Verified, подтверждающий его совместимость с портативной консолью Valve.

Возвращение игры состоялось после публичного конфликта между издателем и Волченко. Ранее он направил жалобу на нарушение авторских прав, из-за которой Valve убрала проект из продажи. В Strategy First настаивали, что претензия не имеет оснований, а у компании есть необходимые договоры и права на распространение игры.

Издатель также обвинял Волченко в продолжительном давлении на сотрудников, включая попытки запугивания и публикации в социальных сетях.

В компании подчёркивали, что имеющиеся контракты подтверждают законность распространения You Are Empty: Absolute Edition, хотя содержание документов публично не раскрывали. Теперь игра вновь появилась в магазине Valve, а получение статуса Steam Deck Verified стало дополнительным поводом для издателя отметить возвращение проекта.