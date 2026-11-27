You Are Empty: Absolute Edition снова доступна в Steam после удаления из магазина по DMCA-жалобе Дениса Волченко, арт-директора оригинальной игры. Об этом сообщил издатель Strategy First. В качестве дополнительного бонуса проект получил статус Steam Deck Verified, подтверждающий его совместимость с портативной консолью Valve.
Возвращение игры состоялось после публичного конфликта между издателем и Волченко. Ранее он направил жалобу на нарушение авторских прав, из-за которой Valve убрала проект из продажи. В Strategy First настаивали, что претензия не имеет оснований, а у компании есть необходимые договоры и права на распространение игры.
Издатель также обвинял Волченко в продолжительном давлении на сотрудников, включая попытки запугивания и публикации в социальных сетях.
В компании подчёркивали, что имеющиеся контракты подтверждают законность распространения You Are Empty: Absolute Edition, хотя содержание документов публично не раскрывали. Теперь игра вновь появилась в магазине Valve, а получение статуса Steam Deck Verified стало дополнительным поводом для издателя отметить возвращение проекта.
было бы странным, если бы это не могло работать на этом.
p.s. как раз скачал чтобы поиграть завтра пока будут отдыхать от пегача до среды.
Шикарно
Вот бы ещё Bloodline Линия Крови замутили.