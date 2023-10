You Will Die Here Tonight, вдохновлённая хоррорами на выживание 90-х, выйдет 31 октября на ПК ©

You Will Die Here Tonight, любовное письмо к играм ужасов на выживание 90-х, включающим сражения от первого лица и исследование сверху вниз, выйдет на ПК в Steam 31 октября, объявил разработчик Spiral Bound Interactive.

Spiral Bound Interactive была основана Джоном Уильямсом и Алексом Ширером, которые ранее работали над такими играми, как Red Dead Redemption и Superliminal. Ее первая игра отдает дань уважения классике 90-х, такой как Resident Evil и The House of the Dead.

Играйте за каждого члена элитного отряда Овна, разделенного таинственными силами. Исследуйте особняк и плавно переключайтесь на захватывающие аркадные бои, когда бег больше невозможен.

Ваши товарищи по команде умрут, но их действия и решения будут продолжаться, расширяя возможности — или подвергая опасности — того, кто останется. You Will Die Here Tonight — игра ужасов на выживание, вдохновленная золотым веком жанра, с уникальной особенностью: смерть — это только начало вашей истории.