В разработке Your Story: Games with Death - российский интерактивный квест

Российский инди-разработчик BoldBox создаёт интерактивное приключение Your Story: Games with Death. Игра оформлена в виде яркой книги с красочными иллюстрациями и напоминает как об отечественной RPG «Жизнь и страдания господина Бранте», так и классических книгах-играх, популярных в начале 1990-х.

Интерактивный квест расскажет историю молодого человека в начале XVII века, который отправляется в морское путешествие в поисках приключений, богатства и славы. Решения игрока повлияют на хорд событий и судьбу героя, жизнь которого может оборваться гораздо раньше срока одним из 200 способов.

Разработка ведётся уже два года, красочные иллюстрации создаются с помощью ИИ и потом дорисовываются вручную. В конце 2024 года уже готово более 2000 различных событий, из которых посредством выбора в книге складывается общий сюжет с одним из нескольких финалов.

В феврале 2025 года планируется выход условно бесплатной мобильной версии, а в августе ожидается полный релиз в Steam. Игру уже можно добавить в список желаемого.