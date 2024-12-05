В разработке Your Story: Games with Death - российский интерактивный квест

Российский инди-разработчик BoldBox создаёт интерактивное приключение Your Story: Games with Death. Игра оформлена в виде яркой книги с красочными иллюстрациями и напоминает как об отечественной RPG «Жизнь и страдания господина Бранте», так и классических книгах-играх, популярных в начале 1990-х.
Интерактивный квест расскажет историю молодого человека в начале XVII века, который отправляется в морское путешествие в поисках приключений, богатства и славы. Решения игрока повлияют на хорд событий и судьбу героя, жизнь которого может оборваться гораздо раньше срока одним из 200 способов.
Разработка ведётся уже два года, красочные иллюстрации создаются с помощью ИИ и потом дорисовываются вручную. В конце 2024 года уже готово более 2000 различных событий, из которых посредством выбора в книге складывается общий сюжет с одним из нескольких финалов.
В феврале 2025 года планируется выход условно бесплатной мобильной версии, а в августе ожидается полный релиз в Steam. Игру уже можно добавить в список желаемого.
Там хоть что-то руками делалось или всë нейросеть за них писала ?
Денюжку платили руками :D
Оно и видно.. Пять картинок в пяти разных стилях.
Нейросеть запрещена стимом и во время игр можно подавать жалобу:D
Если бы оно было ещё как-то анимировано или катсцены были от итоговых решений этапов, не в тупую 2 выбора, а иногда менялось) какие-то предметы для инвентаря, где если не взял можешь пожалеть, а что взял - использовать как и жизни (но посл. 2 пункта вроде реализовано на скринах видно). А длина.. ну если в долгую оно как плюс- затягивает так и минус. Если проиграл - всё переигрывать заново если нет КТ?