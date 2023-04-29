Авторы японской ролевой игры Ys 10: Nordics показали новый геймплей ©

Nihon Falcom провела прямую трансляцию, во время которой показала первый геймплея грядущей JRPG Ys X: Nordics.

Вырезку со стрима с геймплеем можно посмотреть ниже. Мы увидим начальную сцену с Адолом и его другом Доги, а затем посмотрим на геймплей исследования, передвижения и боя с самим Адолом и другой героиней.

В дальнейшем геймплей демонстрирует одну из главных новых возможностей игры — морское исследование и сражение, после чего следует битва с боссом.

Ys X: Nordics выйдет в Японии в 2023 году для PS5, PS4 и Nintendo Switch. Если вы интересуетесь серией, Ys IX: Monstrum Nox скоро выйдет на PS5.