Демоверсия Ys 10: Nordics уже доступна для загрузки на консолях PlayStation, Nintendo Switch и ПК

Демоверсия Ys 10: Nordics уже доступна для загрузки на PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК. Поклонники серии от Falcom могут познакомиться с новыми геймплейными механиками сиквела, опробовав бесплатную версию игры перед её официальным западным релизом, который состоится 25 октября.

Демоверсия включает в себя пролог и часть третьей главы, с возможностью переноса сохранений в полную версию игры. Однако достижения и DLC в демоверсии не поддерживаются.

Действие игры разворачивается в бухте Обелия, где молодой Адол оказывается прикованным к Карье Балта и вместе с ней сражается с бессмертными существами — Григрами. Игрокам предстоит использовать совместные атаки и ману для огненных и ледяных ударов, чтобы победить врагов.