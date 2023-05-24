Консольная версия ролевой игры Ys 10: Nordics выйдет в Японии 28 сентября ©

В последнем номере журнала Famitsu опубликована статья о Ys X: Nordics, и в нем раскрывается дата японского релиза игры.

Разработчик Falcom подтвердил, что Ys X: Nordics выйдет на Switch и консолях PlayStation в Японии 28 сентября 2023 года. В журнале также сообщается, что цена стандартного физического/цифрового издания составит 8 580 иен, а ограниченное издание будет стоить 12 100 иен. Никаких подробностей о том, что входит в ограниченное издание, не сообщается.

К сожалению, все еще нет информации о мировом релизе игры, как и о ПК-версии.