Ys 10: Nordics 2023 г.
5.9 12 оценок

Консольная версия ролевой игры Ys 10: Nordics выйдет в Японии 28 сентября

©
butcher69
Новости

В последнем номере журнала Famitsu опубликована статья о Ys X: Nordics, и в нем раскрывается дата японского релиза игры.

Разработчик Falcom подтвердил, что Ys X: Nordics выйдет на Switch и консолях PlayStation в Японии 28 сентября 2023 года. В журнале также сообщается, что цена стандартного физического/цифрового издания составит 8 580 иен, а ограниченное издание будет стоить 12 100 иен. Никаких подробностей о том, что входит в ограниченное издание, не сообщается.

К сожалению, все еще нет информации о мировом релизе игры, как и о ПК-версии.

Индустрия
2
0
Последние посты по игре Ys 10: Nordics
Авторы японской ролевой игры Ys 10: Nordics показали новый геймплей
Авторы японской ролевой игры Ys 10: Nordics показали новый геймплей
Создатели Ys 10: Nordics рассказали несколько новых подробностей о персонажах и новых механиках
Создатели Ys 10: Nordics рассказали несколько новых подробностей о персонажах и новых механиках
Новые скриншоты и подробности о главных героях и боевой системе Ys X: Nordics
Новые скриншоты и подробности о главных героях и боевой системе Ys X: Nordics
Комментарии: 0
Ваш комментарий