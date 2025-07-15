Расширенная версия Ys X: Nordics готовится к релизу - новый трейлер уже в сети

Компания Falcom представила новый трейлер расширенного издания японской ролевой игры Ys X: Nordics с подзаголовком Proud. Видео сосредоточено на нововведениях, которые ждут игроков в обновлённой версии — от улучшений графики до расширенного контента.

Ys X: Proud Nordics выйдет 31 июля на Nintendo Switch 2 в Японии. А уже 21 августа состоится релиз и на ПК. Таким образом, игра впервые появится на новой консоли Nintendo, а также станет доступна более широкой аудитории благодаря выходу на компьютерах.

Сюжет Ys X: Nordics разворачивается в северных водах залива Обелия. Главный герой — молодой искатель приключений Адол Кристин — после событий в древнем королевстве Ys отправляется в новое путешествие. Там он сталкивается с народом норманнов и таинственной угрозой — бессмертными созданиями под названием Григеры.

Оригинальная версия Ys X: Nordics вышла в 2024 году на ПК, PS4 и PS5. В Steam игра получила в основном положительные оценки: