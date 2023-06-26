Трейлер Ys 10: Nordics демонстрирует исследование, боевые действия и новых злодеев ©

Новый трейлер к игре Ys 10: Nordics от компании Falcom, демонстрирующий геймплей и визуальное оформление ролевой игры, был показан во время прямой трансляции разработчиков. В нем демонстрируется система перекрестных действий (включая несколько очень чистых уклонений Адола) и действия маны, а также новые злодеи.

Действие игры происходит между Ys 1 и 2, в Nordics Адол отправляется в бухту Обелия вместе с Доги. Там он сталкивается с Карджей Вартой, норманнкой, которая также является дочерью Гримсона, лидера флота Варты. В конце концов, Адол и Карджа соединяются, и игроки могут управлять каждым персонажем по отдельности или обоими для получения большего урона.

При исследовании оба персонажа могут использовать Grimble Board для скольжения по воде и воздушным потокам или Mana String для захвата. В трейлере даже показана стелс-механика, в которой Адол останавливает время и пробирается мимо врагов, чтобы открыть сундук.

Ys 10: Nordics выходит 28 сентября для PS4, PS5 и Nintendo Switch в Японии. Следите за новостями о дате мирового релиза в ближайшие месяцы.