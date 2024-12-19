Ys 10: Nordics получит обновленную версию с новым сюжетом, обновленными локациями и множеством улучшений

Компания Falcom анонсировала Ys X: Proud Nordics, обновленную версию Action/RPG Ys X: Nordics, которая предложит игрокам новый сюжет, свежие локации и множество улучшений. Релиз запланирован на 2025 год в Японии, но платформы пока не объявлены.

События игры развернутся на северном острове Аланд, расположенном в заливе Обелия. Рыжеволосый герой Адол и принцесса-пиратка Карья столкнутся с бессмертными созданиями Григр и отправятся исследовать загадочные руины. Центральной темой станет встреча с другим «пользователем маны», что увлечет героев в неведомое приключение.

Игроков ждет улучшенная система «перекрестных действий», новые способности с использованием маны, расширенная карта для исследований, уникальные боссы, гонки на мана-скакунах и сражения на арене с мощными противниками. Ys X: Proud Nordics обещает стать еще одной жемчужиной в серии Ys.