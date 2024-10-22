Ys 10: Nordics выйдет с локальным кооперативом на ПК

Ys 10: Nordics, новая игра от Falcom, выйдет на PS4, PS5, PC и Nintendo Switch уже в конце этой недели. Действие игры разворачивается между событиями Ys 2: Ancient Ys Finished - The Final Chapter и Ys 3: Memories of Celceta. Главный герой Адол и его спутница Карья Балта противостоят опасным существам под названием Григры. В игре представлена новая боевая система, основанная на дуэт-атаках и особых умениях.

Особенностью версии для ПК станет локальный кооператив для двух игроков. Однако, по словам Питера «Durante» Томана из PH3, эта функция будет доступна только на ПК и на старте носит экспериментальный характер. Кооператив не прошел широкого тестирования, а его реализация основывается на бюджетных решениях и «диких хаках», как сам отметил разработчик.

Состояние совместной игры зависит от ситуации в игре — от активного управления двумя персонажами до недоступности кооператива в некоторых сценах. Например, в рыбалке и плавании предусмотрены совместные действия, а в боях блокирование работает для обоих игроков, но для успешного идеального блока требуется точное время от обоих участников.

Оценить нововведения игроки смогут уже 25 октября.