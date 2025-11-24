Ys X: Nordics наконец выходит на Западе - релиз назначен на февраль 2026 года

Легендарная серия Ys, стоящая рядом с The Legend of Heroes как один из ключевых проектов Nihon Falcom, готовится к долгожданному западному релизу своей новой части. Несмотря на скромные продажи отдельных игр, франшиза остаётся живой уже почти четыре десятилетия — с 1987 года, благодаря неизменной приверженности разработчиков своему миру и героям.

Ys X: Nordics впервые вышла в Азии 28 сентября 2023 года, и теперь, спустя три года, доберётся до западной аудитории. Релиз назначен на 20 февраля 2026 года, и игра станет доступна на PlayStation 5, PC и Nintendo Switch 2.

Ранние отзывы азиатских игроков и прессы указывают, что Nordics стала одной из наиболее удачных частей серии. Проект хвалят за динамичную боёвку, атмосферный северный сеттинг и новую механику симбиоза героев, оживляющую формулу Ys.

Для тех, кто ищет яркую и увлекательную японскую RPG в следующем году, грядущий релиз Ys X: Nordics обещает стать отличным поводом погрузиться в долгоживущую легенду Nihon Falcom.