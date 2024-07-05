Ys X: Nordics отправляется в плавание 25 октября на консолях и ПК

Компания NIS America объявила, что Ys X: Nordics выйдет 25 октября в Северной Америке и Европе для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam, GOG, Epic).

Действие Ys X Nordics происходит после событий Ys II, но до событий Ys: Memories of Celceta, что делает ее новым третьим каноническим приключением главного героя Адола Кристина. Во время путешествия к заливу Обелиа вместе с Доги и доктором Флэр после героического дебюта Адола в Эстерии и на острове Ys они сталкиваются с двумя фракциями - норманнами и григерами. Первые — воины, бродящие по морям, в то время как вторые представляют собой, казалось бы, бессмертную угрозу. Адол и Карья Балта из племени норманнов объединяют свои усилия, чтобы раскрыть историю залива Обелия и конфликт, разгорающийся внутри него.

NIS America также объявила о выпуске ограниченного издания, которое можно приобрести в онлайн-магазине NIS America за 104,99 доллара и которое включает в себя саундтрек, мини-альбом, сумку-переноску и открытки. Делюкс-издание также можно приобрести в различных магазинах по цене $59,99, включая цифровой саундтрек и мини-артбук.