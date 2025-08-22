Ys X: Proud Nordics выйдет за пределами Японии на Nintendo Switch 2 и ПК в начале 2026 года

NIS America объявила, что Ys 10: : Proud Nordics выйдет на Nintendo Switch 2 и ПК в начале 2026 года. Впервые игра вышла эксклюзивно в Японии на Nintendo Switch 2 31 июля 2025 года.

Ys 10: Proud Nordics — это « окончательное издание » Ys 10: Nordics, по данным NIS America, вышедшее за пределами Японии в октябре прошлого года. Последним релизом Ys была Ys Memoire: The Oath in Felghana, вышедшая в начале этого года.

В Ys 10: Proud Nordics Адол и Норман Карья противостоят бессмертной силе, называемой Григром. Адолу и Карье предстоит собрать группу искателей приключений, чтобы победить Григра и спасти залив Обелия.

Proud Nordics также выйдет с «улучшенной графической производительностью и улучшениями качества жизни», а также включит «новые механики и контент», которые ранее не были доступны в оригинальной версии игры от октября прошлого года.