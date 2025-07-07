Благодаря стараниям российского блогера Ys 8: Lacrimosa of DANA смогла установить новый рекорд по количеству игроков

Японская ролевая игра Ys 8: Lacrimosa of DANA от студии Nihon Falcom неожиданно получила вторую волну популярности спустя семь лет после своего выхода. И всё это — благодаря усилиям российского блогера под ником DeadP47. На фоне недавнего релиза фанатского русификатора, который стал возможен благодаря его финансовой поддержке в 250 тысяч рублей, блогер решил не ограничиваться лишь переводом. В минувшие выходные он призвал свою аудиторию массово поддержать проект в Steam — приобрести его по скидке и одновременно зайти в игру, чтобы помочь установить новый рекорд по числу активных пользователей.

Пик активности пришёлся на ночь с воскресенья на понедельник. DeadP47 заранее скоординировал своих подписчиков, предложив всем запустить игру ровно в 23:00 по московскому времени и провести в ней хотя бы полчаса. При этом он лично дарил подписчикам десятки копий Ys 8 на ПК, а доступная цена в 650 рублей (скидка 50%) также сыграла важную роль.

До этого момента абсолютный рекорд игры в Steam составлял 591 одновременного игрока, установленный ещё в 2018 году. Однако благодаря усилиям блогера и фанатского сообщества этот показатель был превышен. Новый рекорд — 607 человек онлайн, который закрепил игру сразу после Ys Origin с рекордом в 1100 игроков.

Для проекта, который долгое время оставался незамеченным из-за отсутствия локализации и малой известности за пределами Японии, это важное достижение. Особенно если учесть, что большинство японских ролевых игр с низким маркетингом и узкой нишей редко демонстрируют подобные всплески интереса спустя столько лет после релиза.

Учитывая этот прецедент, можно надеяться, что другие игры серии Ys и проекты от Nihon Falcom тоже получат больше внимания у русскоязычных игроков — особенно если за дело возьмётся столь активное сообщество.