Фанатский перевод Ys VIII: Lacrimosa of Dana стал бесплатным благодаря пожертвованию блогера

Русскоязычные игроки получили свободный доступ к качественной локализации одной из знаковых японских ролевых игр. Ранее платный русификатор для Ys VIII: Lacrimosa of Dana от группы переводчиков The Miracle стал доступен для всех желающих бесплатно.

Такой шаг стал возможен благодаря инициативе YouTube-блогера DeadP47. По его словам, он заплатил команде The Miracle 250 тысяч рублей, чтобы перевод, который до этого распространялся за деньги, был опубликован в свободном доступе. Как утверждает блогер, его целью было предоставить возможность большему числу игроков познакомиться с проектом, который он считает одной из лучших японских RPG и отличной точкой входа в серию Ys.



Ранее стоимость доступа к переводу составляла значительную сумму, что становилось препятствием для многих поклонников жанра. Теперь же любой желающий может загрузить и установить локализацию. Сообщается, что для публичного релиза переводчики также подготовили обновленную версию 1.1, в которую вошли различные исправления и улучшения.



Сам перевод выполнен фанатами серии с глубоким вниманием к деталям, включая игровую терминологию и адаптацию текстур, что обеспечивает высокое качество по сравнению с машинными вариантами.