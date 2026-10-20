Культовая Ys VIII: Lacrimosa of DANA доберётся до Nintendo Switch 2 в феврале 2027 года

Приключения Адола Кристина на загадочном проклятом острове получат ещё одну платформу. Компания Nihon Falcom представила новый трейлер Ys VIII: Lacrimosa of DANA, подтвердив выход популярной японской ролевой игры на Nintendo Switch 2. Релиз состоится 25 февраля 2027 года.

Сюжет Ys VIII начинается с кораблекрушения, после которого главный герой Адол оказывается на таинственном острове Сейрен. Вместе с другими выжившими ему предстоит основать небольшую деревню, исследовать опасные территории и найти способ вернуться домой.

Однако обычная история о выживании постепенно превращается в масштабное приключение. Адола начинают преследовать странные сны о загадочной девушке с голубыми волосами по имени Дана, чья судьба тесно связана с древними тайнами острова.

Игроков ждут динамичные сражения в реальном времени, исследование обширных локаций, развитие персонажей и строительство поселения для спасённых путешественников. Важную роль в повествовании играют две параллельные истории, которые постепенно переплетаются между собой.