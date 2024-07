XSEED Games собирается выпустить ремастер Ys Memoire: The Oath in Felghana для западной аудитории

XSEED Games собирается выпустить Ys Memoire: The Oath in Felghana на западе, согласно удаленному сообщению на Twitter-аккаунте компании. Твит был замечен Gematsu, прежде чем его удалили.

Недавно XSEED Games сообщила о секретной игре, которая будет анонсирована на выставке Anime Expo с 4 по 7 июля, но, похоже, ошибочный твит раскрыл секрет раньше, чем планировалось.

Ys Memoire: The Oath in Felghana - это улучшенный порт игры Ys: The Oath In Felghana 2005 года (которая сама по себе является ремейком Ys III: Wanderers from Ys.) Она была выпущена для PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch в Японии в прошлом году.

Как сообщалось ранее, в новую версию игры вошли следующие улучшения:

Улучшенные звуковые эффекты и HD-визуальное оформление

Полностью озвученные события и новый голос для Адоль Кристин (CV: Юки Кадзи)

Возможность переключения между вновь нарисованными портретами персонажей "Refine" и оригинальными портретами из версий для PC/PSP

Три переключаемых саундтрека: Оригинальная версия (PC/PSP), версия PC-8801 и версия X68000 (эти ОСТы были добавлены к существующей версии PC в обновлении 2020 года).

Высокоскоростной режим, позволяющий ускорить движение в бою и на поле до 1,5x или 2,0x скорости.

Поддержка функциональности режима для новичков, включая удаление урона от падения.

Поскольку это еще не официальный анонс, нам придется подождать, чтобы узнать подробности о западном релизе, например, дату выхода.