Западная версия ремастера Ys Memoire: The Oath in Felghana выйдет в начале 2025 года

После преждевременной утечки информации XSEED Games и Marvelous Europe официально объявили, что Ys Memoire: The Oath in Felghana выйдет для западной аудитории в начале 2025 года. Игра будет доступна для PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Ремастер игры Ys: The Oath in Felghana от Falcom, которая сама по себе является ремейком Ys 3: Wanderers from Ys, если все еще не достаточно запутано, предлагает несколько новых возможностей, которые стоит ожидать. Появился режим Turbo для более быстрого исследования, больше вариантов сложности и обновленные иллюстрации персонажей (при этом классические версии все еще доступны). Протагонист Адол Кристин также получил новую озвучку, а игроки смогут насладиться тремя разными версиями саундтрека (Original, PC-8801 и X68000).

Помимо цифровых изданий, XSEED выпустит ограниченное физическое издание Refined Edition за $59,99 на PS5 и Nintendo Switch. В него войдут игра, набор диорам/брелоков, четыре открытки, салфетка для чистки и диск с 14 песнями из саундтрека.