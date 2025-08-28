Ys Memoire: Revelations in Celceta выйдет на западе в начале 2026 года

Издательство XSEED Games анонсировало западный релиз Ys Memoire: Revelations in Celceta для Nintendo Switch. Игра выйдет в начале 2026 года. Эта версия является портом Ys: Memories of Celceta, ранее выходившей на PlayStation Vita, ПК и PlayStation 4. Одним из ключевых нововведений стала заново аранжированная фоновая музыка. В Японии игра стала доступна 22 мая.

По сюжету, знаменитый искатель приключений Адол Кристин приходит в себя в незнакомой земле Селсета, не помня ничего, кроме своего имени. Чтобы разгадать тайну своего прошлого, он отправляется на поиски подсказок. Вместе с вором Дюреном, который утверждает, что провел с Адолом последние несколько недель, герой получает задание от генерала ромунской армии — составить карту Великого Леса Селсеты. Адол надеется, что эта опасная миссия поможет ему вернуть утраченные воспоминания.

Среди особенностей игры отмечается динамичная боевая система, ориентированная на стратегическое взаимодействие в команде. Игрокам предстоит исследовать обширный мир, используя удобную систему картографии. Также можно будет переключаться между оригинальным и обновленным саундтреком.

Для коллекционеров будет доступно физическое издание первого дня. Оно будет включать копию игры, акриловый 3D-брелок, саундтрек на двух дисках, набор из пяти карточек с артами персонажей и тканевую карту Селсеты размером 21 на 24 дюйма. Все это будет упаковано в специально иллюстрированную коробку.