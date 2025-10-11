Состоялся релиз ремастера Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga в Steam

На ПК состоялся выход Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, обновленной версии кроссоверного ролевого экшена от студии Nihon Falcom. Изначально игра была эксклюзивом для портативной консоли PSP и не выходила за пределами Японии. Теперь, благодаря издателю refint/games, проект доступен для мировой аудитории в Steam.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga представляет собой динамичный аренный файтинг, объединяющий персонажей из двух популярных серий — Ys и The Legend of Heroes. Боевая система основана на механиках Ys SEVEN, но дополнена возможностью прыгать, что добавляет сражениям вертикальности и новых тактических возможностей.

Ремастер получил значительные технические улучшения. Разработчики полностью переработали текстуры для поддержки HD и 4K-разрешений, обеспечили стабильную частоту 60 кадров в секунду и добавили поддержку широкоформатных мониторов. Одной из ключевых особенностей обновленной версии стали расширенные многопользовательские режимы. В игру добавили не только локальный мультиплеер на одном экране для четырех игроков, но и полноценный онлайн-режим с поддержкой технологии rollback netcode, призванной минимизировать задержки в сетевых матчах. Также заявлена поддержка кроссплатформенной игры. Кроме того, проект получил полную английскую озвучку с участием актеров, работавших над другими играми серий.

Игроки в Steam встретили релиз положительно. Пользователи хвалят сам факт выхода проекта на Западе, увлекательный игровой процесс, качественную работу сетевого кода и множество улучшений по сравнению с оригиналом для PSP. Некоторые игроки отмечают, что для разблокировки всего контента, включая персонажей и умения, требуется время на прохождение однопользовательских режимов.