Больше часа тьмы и пламени: авторы Nocturnal 2 готовят масштабное демо в Steam

Sunnyside Games объявила о скором выходе демо-версии Nocturnal 2 — продолжения мрачного приключенческого экшена с элементами метроидвании. Пробная версия появится в Steam уже 27 января и предложит игрокам более часа игрового процесса, позволяя подробно познакомиться с началом кампании.

В демо пользователи смогут исследовать первые локации, разблокировать стартовые навыки, освоить боевую систему и погрузиться в основы мира Nocturnal 2. Разработчики подчёркивают, что контент был специально отобран и адаптирован так, чтобы избежать сюжетных спойлеров перед полноценным релизом, запланированным на более поздний срок в 2026 году на PC и Nintendo Switch.

Сиквел вновь переносит игроков в мрачный фэнтезийный мир, где главному герою Ардеширу, носителю Неугасимого Пламени, предстоит отправиться в забытый город Иташ, чтобы снять древнее проклятие. Пламя остаётся ключевой механикой выживания и исследования, помогая в боях и открывая путь в ранее недоступные зоны.

Nocturnal 2 выделяется полностью нарисованной вручную графикой, нелинейной структурой уровней, напряжёнными сражениями и необходимостью регулярно возвращаться в уже изученные области. Демо-версия станет отличной возможностью оценить атмосферу, геймплей и потенциал игры задолго до её официального выхода.