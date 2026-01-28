В сервисе Steam вышла демоверсия метроидвании Nocturnal 2

Студия Sunnyside Games официально представила пробную версию своего грядущего приключенческого экшена. Начиная с 27 января пользователи площадки Steam могут бесплатно загрузить и опробовать сиквел игры Nocturnal.

Доступный для скачивания фрагмент рассчитан примерно на час реального времени. Разработчики отметили, что специально структурировали демоверсию таким образом, чтобы избежать серьезных спойлеров к основному сюжету и устройству мира. Игроки могут ознакомиться с базовыми механиками, атмосферой и боевой системой, не боясь узнать лишние подробности истории до релиза. Представители студии уточнили, что файлы сохранений из этого пробного варианта не будут перенесены в полную версию игры.

Проект Nocturnal 2 представляет собой атмосферную метроидванию с нелинейным исследованием мира. Действие разворачивается в городе Иташ, где главному герою предстоит путешествовать по темным глубинам и высоким вершинам. Ключевой особенностью геймплея остается огненный меч и механика взаимодействия с пламенем, которое динамично реагирует на окружение. Визуальный стиль игры нарисован вручную и вдохновлен персидской архитектурой.

Полноценный релиз запланирован на первый квартал 2026 года. Авторы призывают геймеров делиться впечатлениями через специальную форму обратной связи, чтобы помочь команде улучшить качество финального продукта.