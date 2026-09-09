Konami анонсировала ремейк карточной RPG Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX

Издательство Konami совместно со студией Matrix Corporation официально представило Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX для ПК в сервисе Steam. Проект представляет собой обновленное переосмысление карточной ролевой игры Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3, которая изначально выходила на портативной консоли PlayStation Portable в 2008 году и в свое время так и не добралась до игроков из Северной и Латинской Америки. Релиз обновленной версии запланирован на 16 февраля 2027 года.

Игровой процесс вновь перенесет пользователей в стены Академии Дуэлей, где предстоит осваивать тонкости командных карточных сражений и готовиться к финальной выпускной дуэли. Разработчики заявляют библиотеку из более чем 3800 карт с расширенной поддержкой архетипов эпохи GX, включая дополнительные популярные карты, которых не было в оригинальном релизе. Все ключевые монстры вроде Elemental HERO Neos, Cyber End Dragon и Destiny HERO Plasma получили трехмерные ролики призыва, а сами поединки теперь сопровождаются полной озвучкой персонажей.

Помимо карточных баталий, в игре сохранены элементы симулятора студенческой жизни. Игрокам предстоит развивать отношения с напарниками, исследовать территорию учебного заведения и отвлекаться на мини-игры, среди которых рыбалка и стилизованное пиксельное подземелье с монстром Kuriboh. Список доступных напарников насчитывает свыше 100 персонажей из аниме с обновленными визуальными моделями. Для новичков авторы предусмотрели новый казуальный уровень сложности с ослабленными колодами противников, а ветераны франшизы смогут воспользоваться режимом галереи с сюжетными сценами из первых двух частей серии.

Сетевая составляющая также подверглась переработке благодаря полноценному онлайновому мультиплееру с кроссплатформенным подбором игроков со всего мира. Мультиплеерный раздел включает как быстрые матчи, так и настраиваемые пользовательские лобби, рассчитанные на парные сражения два на два или классические дуэли один на один.

Предзаказ новинки в магазине Steam уже стартовал по цене 49.99 доллара. За оформление ранней покупки игрокам предлагают набор обоев для рабочих столов и аватары с котом Фараоном, а к каждому изданию прилагается цифровой буклет с концепт-артами, трехмерными чиби-моделями и эмоциями персонажей. При этом в проекте полностью отсутствует русскоязычная локализация, а в списке поддерживаемых языков значится лишь 8 позиций. В описании страницы издатель также открыто указал факт применения генеративного искусственного интеллекта. Как уточнили авторы, генеративный ИИ использовался в качестве вспомогательного инструмента для ускорения процесса перевода игры на некоторые системные языки, однако все итоговые тексты проходили ручную проверку штатными редакторами.

Для запуска ремейка в разрешении 720p разработчики требуют операционную систему Windows 11, процессор Intel Core i5-10400, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. В рекомендованных требованиях для игры в разрешении 1080p указаны процессор Intel Core i7-8700, аналогичные 16 гигабайт ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 и 64 гигабайта свободного пространства на накопителе.

Выход проекта станет первым официальным дебютом контента третьей части серии на американском рынке спустя 19 лет после оригинального японского релиза.