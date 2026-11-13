Yu-Gi-Oh! Tag Force GX показали карточные дуэли с современным визуалом

Matrix Corporation показала геймплей Yu-Gi-Oh! Tag Force GX — карточной RPG со стратегическими дуэлями, современным визуалом, улучшенной системой поединков и картами из эпохи аниме Yu-Gi-Oh! GX.

Игра возрождает третью часть серии: игрокам предстоит сразиться с одноклассниками, собирать колоды и использовать их в карточных противостояниях.

Одной из главных особенностей станет возвращение знакомых карт из аниме-сериала Yu-Gi-Oh! GX в обновлённом оформлении.

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX выйдет 17 февраля 2027 года на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC.