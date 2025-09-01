Он фанат: Президент Франции пожаловался что из-за работы не смог посетить чемпионат по Yu-Gi-Oh! Master Duel

Участники и зрители Чемпионата мира по Yu-Gi-Oh! 2025, который проходил в эти выходные в Париже, стали свидетелями беспрецедентного события. К ним с экрана обратился неожиданный гость — президент Франции Эмманюэль Макрон.
В заранее записанном видеообращении, которое транслировалось во время прямого эфира чемпионата, президент Макрон поприветствовал всех дуэлянтов и выразил огромную гордость тем, что Франция принимает у себя турнир такого масштаба. Он отметил важность коллекционных карточных игр и заявил, что надеется на еще большее вовлечение его страны в эту индустрию. К сожалению, из-за большой нагруженности и сложного рабочего графика, Макрон лично не смог присутствовать на этом событии хотя и очень хотел.
Самым запоминающимся моментом обращения стал момент, когда Эмманюэль Макрон, вспоминая о своей встрече с представителями Konami на выставке Japan Expo, достал и показал в камеру культовую карту «Голубоглазый Белый Дракон» (Blue Eyes White Dragon), заявив: «У меня все еще есть моя карта».
Стоит отметить, что президент Франции давно известен как большой поклонник японской поп-культуры, в частности манги и аниме. Ранее он уже получал в подарок оригинальный рисунок от автора One Piece.
