Он фанат: Президент Франции пожаловался что из-за работы не смог посетить чемпионат по Yu-Gi-Oh! Master Duel

Gutsz Gutsz

Участники и зрители Чемпионата мира по Yu-Gi-Oh! 2025, который проходил в эти выходные в Париже, стали свидетелями беспрецедентного события. К ним с экрана обратился неожиданный гость — президент Франции Эмманюэль Макрон.

В заранее записанном видеообращении, которое транслировалось во время прямого эфира чемпионата, президент Макрон поприветствовал всех дуэлянтов и выразил огромную гордость тем, что Франция принимает у себя турнир такого масштаба. Он отметил важность коллекционных карточных игр и заявил, что надеется на еще большее вовлечение его страны в эту индустрию. К сожалению, из-за большой нагруженности и сложного рабочего графика, Макрон лично не смог присутствовать на этом событии хотя и очень хотел.

Самым запоминающимся моментом обращения стал момент, когда Эмманюэль Макрон, вспоминая о своей встрече с представителями Konami на выставке Japan Expo, достал и показал в камеру культовую карту «Голубоглазый Белый Дракон» (Blue Eyes White Dragon), заявив: «У меня все еще есть моя карта».

Стоит отметить, что президент Франции давно известен как большой поклонник японской поп-культуры, в частности манги и аниме. Ранее он уже получал в подарок оригинальный рисунок от автора One Piece.

Комментарии: 27
JackBV

Комбо геймер , заднеприводной геронтофил и любитель БДСМ )

Когда много играет, мамочка его наказывает .

JustA_NiceGuy

Свечку держал?)

RSV_GAMER_1987 JustA_NiceGuy

как он может ее держать если она у тебя в очке щас торчит?

Федя Кочегар

Молодой энергичный не то что наш ботоксный дед срущий в чемоданы

VenomTRat

молодой,бодрый, бесполезный, получающий по лицу на публике от жены, не то, что наш, вечно создающий историю =)

Aaro Niro

Ты бы пожил под властью этого молодого и энергично, сразу же полюбил деда и обратно к нему захотел.

VITman77

На самом деле ему просто Панин не разрешил, не отпустил )

VioletLysandrias

Меньше надо было на украину мотаться и с зиленским шпёхаться, может тогда бы и время нашлось

dezmand07

Вот настоящий президент, который максимально близко к народу, который не бриться вылезти из бункера, и который не меняет конституцию чтобы посидеть на троне пожизненно.

Aaro Niro

Марин Ле Пен передает привет.

Brainstoun

Почему рожа этого ушлёпка, вообще оказалась тут? Уберите, противно смотреть.

dezmand07

Нах пошел ущербный.

Brainstoun dezmand07

Ты чё чмо в себя поверил что ли? Потеряйся нaxyй...

Zodyak Brainstoun

Бубубу, у ватника рвет жопу. Сходи к парню своему, чтоб утешил, а то ты агрессивный слишком, клоун

Даздрасен Дыклоп

Как там у Макарона Панин поживает? Не сточился еще?

Александр Стоун

Панин во Франции не жил никогда. Сперва в Испании, потом в США перебрался.

Pycckuu_XAKEP

воинственный галльский петушок хнычет :)

AdriftDylan

На видосе сзади расцветка Российского флага))

Max P

У французского те же цвета.)))))

Алекс Рейлор

Ты порядок расцветки флага посмотри, а потом уже вякай.

Aaro Niro

Ну учитывая какой у него рейтинг он сейчас готов быть фанатом чего угодно что бы его поднять.

