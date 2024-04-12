Участница турнира по Yu-Gi-Oh в Японии покинула мероприятие из-за неприятного запаха соперников

В социальных сетях распространилась информация о девушке, которая обвинила участников турнира по карточной игре Yu-Gi-Oh! в том, что от них так плохо пахнет, что она была вынуждена покинуть мероприятие.
6 апреля некий человек опубликовал на сайте X пост о турнире, утверждая, что встретил девушку, которая впервые пришла на живой турнир по этой игре, но быстро покинула его. Прозвучали так же обвинения, что игроки были слишком агрессивны и недружелюбны к новичкам.
Когда пост разлетелся по интернету, девушка вмешалась в ситуацию через свой личный аккаунт Madoka_ygo, объяснив, что она ушла не из-за поражений или некрасивого поведения других игроков, а из-за вони:
Я вернулась домой, потому что запах был невыносимым. Я совсем не расстроилась из-за поражения.
Другой пользователь ответил на ее пост, заявив, что неприятный запах - одна из причин, по которой девушки держатся подальше от мероприятий Yu-Gi-Oh!!!, однако Madoka_ygo указал ему на то, что от некоторых девушек тоже очень плохо пахло, признав, однако, что некоторые из присутствующих на этом мероприятии пахли хорошо.
На самом деле проблема действительно существует, причем настолько, что Konami (компания, владеющая Yu-Gi-Oh!) в 2019 году обновила официальные правила турниров, требуя от участников соблюдения правил гигиены, тем самым ограничивая неприятные запахи. Очевидно, правила нужно обновить еще раз.
Бздят когда страшно.
У женщин и вправду обоняние гораздо лучше чем у мужчин, поэтому в парфюмерной компании они не заменимы их там называют " нос компании ".
Какой-то сюр... Игрокам в Yu-Gi-Oh живущим в Японии нужно в месте с карточками продавать мыло с инструкцией ( при использовании + 1 балл привлекательности)
Эта проблема в принципе у них актуальна на любых гик-мепроприятиях. Организаторы часто даже прямо пишут, чтобы люди помылись перед посещением.
У нас можно подумать по-другому. Летом в метро дышать просто невозможно.
просто взрыв мозга
Слышал что японцы особенно чувствительны к запахам
ну тогда на хате где неделями не убираются и стоит дикий смрад у японцев вообще обморок случится как только войдут, русским привычно такое ибо уже принюхались и нормалек.
пусть съемные хаты в южном бутово, чертаново посетит, у нее тогда вообще обморок будет от того какая вонища бывает на съемных квартирах и какая там антисанитария, после этого вонь на мереприятии ей покажется духами шанель номер 5.
Ты так говоришь будто это нормально
Может для кого-то и нормально, жить в вонючих отстойниках, но не для приличных людей
в РФ это норма, у нас на верхнем этаже быдло живет отборное, ругань каждый день, вонь на подъезд идет полная, музло врубают на полную по 5 часов нон-стпомо, в основном русский рэпчик, пакеты с мусором даже из окон выбрасывают, вот когда эта девка посетит хотя бы любую съемную хату в РФ то после она будет спокойно уже ко всему относится ибо будет с чем сравнить и понять что не все так плохо у них ибо есть с чем сравнивать.
Печально у вас там, соболезную
Хотя, я бывал в мск в спальных районах, там вроде все прилично, чисто.
А что творится в РФ в регионах так вообще жуть жуткая, мусор буквально могут во дворах неделю стоять да так что мухи летают. Пусть девка эта РФ посетит и желательно в самую глубинку заедете, тогда уже иммунитет к вони выбработается.
Это в каких же ты бомжатниках живёшь, впрочем, бытиё определяет сознание, сочувствую
псы смердящие