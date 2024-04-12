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об игре
Yu-Gi-Oh! Master Duel 18.01.2022
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Карточная
5.2 16 оценок

Участница турнира по Yu-Gi-Oh в Японии покинула мероприятие из-за неприятного запаха соперников

butcher69
Новости

В социальных сетях распространилась информация о девушке, которая обвинила участников турнира по карточной игре Yu-Gi-Oh! в том, что от них так плохо пахнет, что она была вынуждена покинуть мероприятие.

6 апреля некий человек опубликовал на сайте X пост о турнире, утверждая, что встретил девушку, которая впервые пришла на живой турнир по этой игре, но быстро покинула его. Прозвучали так же обвинения, что игроки были слишком агрессивны и недружелюбны к новичкам.

Когда пост разлетелся по интернету, девушка вмешалась в ситуацию через свой личный аккаунт Madoka_ygo, объяснив, что она ушла не из-за поражений или некрасивого поведения других игроков, а из-за вони:

Я вернулась домой, потому что запах был невыносимым. Я совсем не расстроилась из-за поражения.

Другой пользователь ответил на ее пост, заявив, что неприятный запах - одна из причин, по которой девушки держатся подальше от мероприятий Yu-Gi-Oh!!!, однако Madoka_ygo указал ему на то, что от некоторых девушек тоже очень плохо пахло, признав, однако, что некоторые из присутствующих на этом мероприятии пахли хорошо.

На самом деле проблема действительно существует, причем настолько, что Konami (компания, владеющая Yu-Gi-Oh!) в 2019 году обновила официальные правила турниров, требуя от участников соблюдения правил гигиены, тем самым ограничивая неприятные запахи. Очевидно, правила нужно обновить еще раз.

3
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
hpi

Бздят когда страшно.

2
SOLUS5678

У женщин и вправду обоняние гораздо лучше чем у мужчин, поэтому в парфюмерной компании они не заменимы их там называют " нос компании ".

2
Gelyr

Какой-то сюр... Игрокам в Yu-Gi-Oh живущим в Японии нужно в месте с карточками продавать мыло с инструкцией ( при использовании + 1 балл привлекательности)

1
CooperativePoseidon

Эта проблема в принципе у них актуальна на любых гик-мепроприятиях. Организаторы часто даже прямо пишут, чтобы люди помылись перед посещением.

1
TheNikolay00 CooperativePoseidon

У нас можно подумать по-другому. Летом в метро дышать просто невозможно.

2
Александр Мотошвили

просто взрыв мозга

1
Talendor3

Слышал что японцы особенно чувствительны к запахам

1
Brock_Harrison

ну тогда на хате где неделями не убираются и стоит дикий смрад у японцев вообще обморок случится как только войдут, русским привычно такое ибо уже принюхались и нормалек.

-3
Brock_Harrison

пусть съемные хаты в южном бутово, чертаново посетит, у нее тогда вообще обморок будет от того какая вонища бывает на съемных квартирах и какая там антисанитария, после этого вонь на мереприятии ей покажется духами шанель номер 5.

-1
AndralStormborn

Ты так говоришь будто это нормально

Может для кого-то и нормально, жить в вонючих отстойниках, но не для приличных людей

3
Brock_Harrison AndralStormborn

в РФ это норма, у нас на верхнем этаже быдло живет отборное, ругань каждый день, вонь на подъезд идет полная, музло врубают на полную по 5 часов нон-стпомо, в основном русский рэпчик, пакеты с мусором даже из окон выбрасывают, вот когда эта девка посетит хотя бы любую съемную хату в РФ то после она будет спокойно уже ко всему относится ибо будет с чем сравнить и понять что не все так плохо у них ибо есть с чем сравнивать.

-2
AndralStormborn Brock_Harrison

Печально у вас там, соболезную

Хотя, я бывал в мск в спальных районах, там вроде все прилично, чисто.

1
Brock_Harrison AndralStormborn

А что творится в РФ в регионах так вообще жуть жуткая, мусор буквально могут во дворах неделю стоять да так что мухи летают. Пусть девка эта РФ посетит и желательно в самую глубинку заедете, тогда уже иммунитет к вони выбработается.

-1
altair_nur Brock_Harrison

Это в каких же ты бомжатниках живёшь, впрочем, бытиё определяет сознание, сочувствую

0
Oscilograf

псы смердящие

-1
Magnusss
0