Участница турнира по Yu-Gi-Oh в Японии покинула мероприятие из-за неприятного запаха соперников

В социальных сетях распространилась информация о девушке, которая обвинила участников турнира по карточной игре Yu-Gi-Oh! в том, что от них так плохо пахнет, что она была вынуждена покинуть мероприятие.

6 апреля некий человек опубликовал на сайте X пост о турнире, утверждая, что встретил девушку, которая впервые пришла на живой турнир по этой игре, но быстро покинула его. Прозвучали так же обвинения, что игроки были слишком агрессивны и недружелюбны к новичкам.

Когда пост разлетелся по интернету, девушка вмешалась в ситуацию через свой личный аккаунт Madoka_ygo, объяснив, что она ушла не из-за поражений или некрасивого поведения других игроков, а из-за вони:

Я вернулась домой, потому что запах был невыносимым. Я совсем не расстроилась из-за поражения.

Другой пользователь ответил на ее пост, заявив, что неприятный запах - одна из причин, по которой девушки держатся подальше от мероприятий Yu-Gi-Oh!!!, однако Madoka_ygo указал ему на то, что от некоторых девушек тоже очень плохо пахло, признав, однако, что некоторые из присутствующих на этом мероприятии пахли хорошо.

На самом деле проблема действительно существует, причем настолько, что Konami (компания, владеющая Yu-Gi-Oh!) в 2019 году обновила официальные правила турниров, требуя от участников соблюдения правил гигиены, тем самым ограничивая неприятные запахи. Очевидно, правила нужно обновить еще раз.