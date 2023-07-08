VR-шутер Yupitergrad 2: The Lost Station поступит в продажу в Meta Store 13 июля ©

Yupitergrad 2: The Lost Station недавно вышла на платформах Pico, а 13 июля она будет официально доступна на платформах Meta Quest 2 и Meta Quest Pro. Любители VR-акробатики в невесомости снова смогут ощутить свободу перемещения по загадочной космической станции.

Yupitergrad 2: The Lost Station — это приключенческий боевик, продолжение первой части, которая была очень хорошо принята игроками и обозревателями. Игра обеспечивает массу развлечений за счет уникальной механики перемещения по космической станции, напоминающей раскачивание с помощью специальных струйных насадок и веревок с присосками, прикрепленных к костюму. Таинственная космическая станция предоставляет множество возможностей для исследования, сражений и решения головоломок, которые будут держать игроков в напряжении от начала до конца. Наряду с этим игроки оснащены различным оружием, которое пригодится в борьбе с роботами-врагами и враждебными дронами, когда они глубоко погружаются в окружающую среду. Yupitergrad 2: The Lost Station сочетает в себе виртуальную перспективу с игрой в стиле метроидвании и гарантированно развлечет множество игроков из разных возрастных групп.

Yupitergrad 2: The Lost Station выйдет на платформах Meta Quest 2 и Meta Quest Pro 13 июля вместе с кросс-покупкой для Oculus Rift.