Yupitergrad 2: The Lost Station выйдет на ПК в Steam 7 сентября

Вы попадаете на таинственную станцию, где обнаруживаете следы какой-то деятельности. Кто управляет станцией и почему её защитные роботы атакуют вас? Как выбраться отсюда живым? На эти и другие вопросы вам поможет ответить ваш верный спутник — искусственный интеллект Алша. Голос этого ИИ будет сопровождать вас по всему пути, подсказывая решения, подбадривая в трудных ситуациях и шутя в своём репертуаре.

В Yupitergrad 2: The Lost Station вас ждут невероятные акробатические трюки, стрельба по бунтующим роботам, загадки и поиск секретов на заброшенной космической станции.