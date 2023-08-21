Познаньский (Польша) разработчик инди-игр Gamedust объявил, что VR-метроидвания Yupitergrad 2: The Lost Station выйдет на ПК в Steam 7 сентября 2023 года.
Этот приключенческий боевик, сиквел к первой Yupitergrad, не разочаровывает и предлагает множество развлечений, а также уникальную механику движения в виртуальной реальности, которую игроки могут протестировать. Качаться на веревках или перемещаться по территории космической станции с помощью реактивных сопел — вот лишь несколько забавных способов, с помощью которых игроки могут путешествовать и исследовать местность. Yupitergrad 2: The Lost Station не лишена боевых возможностей, и игроки сталкиваются с враждебными дронами. Эта среда в стиле метроидвании наполнена элементами решения головоломок, которые игрокам нужно будет решить, чтобы преодолеть трудности и двигаться вперед в игре.
Кроме того, к выпуску Steam Gamedust внесла несколько значительных улучшений в игру на всех платформах 17 августа, которые называются Cosmic Clarity. Это также будет уже включено в версию Steam после выпуска. К ним относятся навигация по карте и руководство, а также общий игровой опыт. Световые эффекты, оптимизация, переработанный скайбокс и мелкие исправления.