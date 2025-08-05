Культовая Zanzarah: the Hidden Portal получает вторую жизнь благодаря масштабной модификации от фанатов

Масштабная модификация для культовой игры Zanzarah: The Hidden Portal, известная как «Глобальный мод», готовится получить самое крупное обновление за всю свою историю. Этот фанатский проект уже давно доступен для скачивания и за время своего существования успел не только завоевать любовь преданных поклонников игры, но и привлечь множество новых игроков в уникальный мир Занзары, превратив его в мрачное фэнтези. Судя по свежему отчету автора мода под ником Turnox, уже в этом месяце — в августе — выйдет глобальный апдейт, который перенесет модификацию на совершенно новый уровень.

Новая версия мода, которая получит индекс 4.1.0, обещает стать настоящей революцией даже для тех, кто уже знаком с проектом. Вот лишь ключевые изменения, которые ждут игроков:

Полный визуальный и контентный реворк. Разработчики переработали текстуры всех оригинальных фей из Zanzarah, чтобы они соответствовали более мрачному и детализированному стилю мода. Кроме того, были обновлены все локации под открытым небом , получив новое освещение, туман и цветовую гамму для создания более тревожной атмосферы. Игроков также ждет около 40 совершенно новых фей и полностью новый, более агрессивный интерфейс.

Разработчики переработали текстуры из Zanzarah, чтобы они соответствовали более мрачному и детализированному стилю мода. Кроме того, были обновлены , получив новое освещение, туман и цветовую гамму для создания более тревожной атмосферы. Игроков также ждет около 40 совершенно новых фей и полностью новый, более агрессивный интерфейс. Тотальный ребаланс и новая система прокачки. Самое масштабное изменение "под капотом". Автор создал специальный алгоритм, который автоматически пересчитал характеристики и слоты для заклинаний у всех 946 фей в игре . Это было сделано для адаптации к новой таблице элементальных сопротивлений. Для игроков это означает, что геймплей кардинально изменится: имбовые тактики будут понерфлены, а ранее слабые феи станут полезнее. Прокачка фей также станет медленнее и будет зависеть от их силы и стихии, добавляя в игру новый стратегический элемент.

Самое масштабное изменение "под капотом". Автор создал специальный алгоритм, который . Это было сделано для адаптации к новой таблице элементальных сопротивлений. Для игроков это означает, что геймплей кардинально изменится: имбовые тактики будут понерфлены, а ранее слабые феи станут полезнее. Прокачка фей также станет медленнее и будет зависеть от их силы и стихии, добавляя в игру новый стратегический элемент. Изменение магии и баланса. Была пересмотрена система исцеляющих заклинаний. Чтобы избежать злоупотреблений, самые мощные "хилки" были ослаблены, а сильнейшее заклинание на восстановление здоровья теперь можно будет получить лишь один раз за всю игру в качестве награды за сложнейший квест ближе к финалу.

Автор мода, Turnox, планирует выпустить обновление во второй половине августа 2025 года. Этот апдейт обещает не просто добавить новый контент, а фундаментально перестроить игровой опыт, сделав его еще глубже, сложнее и атмосфернее как для ветеранов, так и для новичков, решивших познакомиться с этой модификацией и культтовой игрой.