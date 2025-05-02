Шашлычки на берегу и "Буханочка" геймплейном трейлере атмосферного симулятора сельского водителя "Заря"

Разработчики из студии SBSR представили новый геймплейный трейлер автосима «Заря», в котором царит атмосфера майских праздников. Игра предлагает отправиться в российскую глубинку, вдали от цивилизации, где главные занятия — рыбалка, помощь соседям, жарка шашлыка и поездки на рынок.

Игрокам предстоит управлять культовыми отечественными автомобилями, включая «Буханку» и «Ниву», дрифтовать по просёлочным дорогам, буксировать застрявшие машины и доставлять грузы по заросшим тропам. Разработчики акцентируют внимание на аутентичной атмосфере — узнаваемые деревенские пейзажи, простая радость общения и забота о ближнем.