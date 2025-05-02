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Zarya 2025 г.
Адвенчура, Симулятор, Инди, Автомобили
7.2 50 оценок

Шашлычки на берегу и "Буханочка" геймплейном трейлере атмосферного симулятора сельского водителя "Заря"

butcher69 butcher69

Разработчики из студии SBSR представили новый геймплейный трейлер автосима «Заря», в котором царит атмосфера майских праздников. Игра предлагает отправиться в российскую глубинку, вдали от цивилизации, где главные занятия — рыбалка, помощь соседям, жарка шашлыка и поездки на рынок.

Игрокам предстоит управлять культовыми отечественными автомобилями, включая «Буханку» и «Ниву», дрифтовать по просёлочным дорогам, буксировать застрявшие машины и доставлять грузы по заросшим тропам. Разработчики акцентируют внимание на аутентичной атмосфере — узнаваемые деревенские пейзажи, простая радость общения и забота о ближнем.

25
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
TypHuk_MaH

кринжатина конечно жесть..

14
Пользователь ВКонтакте

Выглядит душевно // Рома Смерть

8
eldutevrot

как и ты

5
TRADS80 eldutevrot

Ты светлосиний что ли или девчуля?

2
HellowRainbow

Есть два гeндера

6
Real Slim Shady

Какие же вайбы пошли, это я бы купил.

4
211186

прикольно прям! Советский гта!

4
Юрий Пенкин

уже за один тока саундтрек надо пять ставить, а игра напомнила Renegade Ops если кто помнит, только без стрельбы, тоже вид сверху на машинке и на физике с заносами, но там были джипы и бтр'ы, и новая игра щас от конами скоро выходит про курьера на грузовичке тоже с видом сверху и с разрушениями Deliver of all Costs, почему опять так получается что похожие игры выходят в одно время? договорняк?

3
PolGhost

А чего Renegade Ops то не помнить? Не так давно вышла

1
TRADS80

Очень душевно, бальзам на душу.

3
Пользователь ВКонтакте

Посмотрим что из этого выйдет // Артём Савельев

2
WerGC

визуал на машины ушел на людей текстур не хватило,но в целом интересно

1
besnovaty1986

когда уже!!!????

1