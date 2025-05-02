Шашлычки на берегу и "Буханочка" геймплейном трейлере атмосферного симулятора сельского водителя "Заря"

Разработчики из студии SBSR представили новый геймплейный трейлер автосима «Заря», в котором царит атмосфера майских праздников. Игра предлагает отправиться в российскую глубинку, вдали от цивилизации, где главные занятия — рыбалка, помощь соседям, жарка шашлыка и поездки на рынок.
Игрокам предстоит управлять культовыми отечественными автомобилями, включая «Буханку» и «Ниву», дрифтовать по просёлочным дорогам, буксировать застрявшие машины и доставлять грузы по заросшим тропам. Разработчики акцентируют внимание на аутентичной атмосфере — узнаваемые деревенские пейзажи, простая радость общения и забота о ближнем.
кринжатина конечно жесть..
Выглядит душевно // Рома Смерть
как и ты
Ты светлосиний что ли или девчуля?
Есть два гeндера
Какие же вайбы пошли, это я бы купил.
прикольно прям! Советский гта!
уже за один тока саундтрек надо пять ставить, а игра напомнила Renegade Ops если кто помнит, только без стрельбы, тоже вид сверху на машинке и на физике с заносами, но там были джипы и бтр'ы, и новая игра щас от конами скоро выходит про курьера на грузовичке тоже с видом сверху и с разрушениями Deliver of all Costs, почему опять так получается что похожие игры выходят в одно время? договорняк?
А чего Renegade Ops то не помнить? Не так давно вышла
Очень душевно, бальзам на душу.
Посмотрим что из этого выйдет // Артём Савельев
визуал на машины ушел на людей текстур не хватило,но в целом интересно
когда уже!!!????