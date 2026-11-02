Уютная игра о постсоветской деревне "Заря" нашла издателя - проект поддержит Spaghetti Cat

Российская инди-игра «Заря», посвящённая атмосфере постсоветской деревни, выходит на новый этап разработки. Студия SBSR заключила соглашение с издательством Spaghetti Cat, которое поможет команде с продвижением и дальнейшим развитием проекта.

Изначально «Заря» создавалась как небольшой личный проект энтузиастов. Теперь у разработчиков появился партнёр, который разделяет их видение игры и готов помочь воплотить задуманные идеи в жизнь.

Spaghetti Cat специализируется на поиске необычных независимых проектов и поддержке талантливых команд. В издательстве считают, что «Заря» с её самобытной атмосферой и узнаваемым деревенским окружением хорошо соответствует этому направлению.

Представители SBSR рассказали:

Мы очень рады, что нашли в лице Spaghetti Cat партнеров, которые поверили в нашу идею и разделяют наше видение проекта. Для нас это по-настоящему важный момент. Впереди еще много работы, но теперь у нас гораздо больше возможностей воплотить все задуманное в жизнь и чаще радовать игроков новостями о разработке.

Пока «Заря» продолжает находиться в разработке, а сроки её выхода не уточняются. Тем временем авторы предлагают познакомиться с настроением будущей игры через тематический музыкальный плейлист «Уходящее лето», передающий атмосферу деревенской жизни и ностальгии по уходящему лету.