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Заря TBA
Адвенчура, Симулятор, Инди, Автомобили
7.4 103 оценки

Уютная игра о постсоветской деревне "Заря" нашла издателя - проект поддержит Spaghetti Cat

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Российская инди-игра «Заря», посвящённая атмосфере постсоветской деревни, выходит на новый этап разработки. Студия SBSR заключила соглашение с издательством Spaghetti Cat, которое поможет команде с продвижением и дальнейшим развитием проекта.

Изначально «Заря» создавалась как небольшой личный проект энтузиастов. Теперь у разработчиков появился партнёр, который разделяет их видение игры и готов помочь воплотить задуманные идеи в жизнь.

Spaghetti Cat специализируется на поиске необычных независимых проектов и поддержке талантливых команд. В издательстве считают, что «Заря» с её самобытной атмосферой и узнаваемым деревенским окружением хорошо соответствует этому направлению.

Представители SBSR рассказали:

Мы очень рады, что нашли в лице Spaghetti Cat партнеров, которые поверили в нашу идею и разделяют наше видение проекта. Для нас это по-настоящему важный момент. Впереди еще много работы, но теперь у нас гораздо больше возможностей воплотить все задуманное в жизнь и чаще радовать игроков новостями о разработке.

Пока «Заря» продолжает находиться в разработке, а сроки её выхода не уточняются. Тем временем авторы предлагают познакомиться с настроением будущей игры через тематический музыкальный плейлист «Уходящее лето», передающий атмосферу деревенской жизни и ностальгии по уходящему лету.

ПК 3
38
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Jarvis666

Фу, опять митьковщина

12
FairUlu

Вполне лайк, и системки лайтовые.

8
Алан Битаров

Spaghetti Cat, это те, которые не заплатили VAC Team денег и поменяли условия договора, хотя исходник был другим?

4
WerGC

трейлер охеренный круче шестерки

1
Кей Овальд