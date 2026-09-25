Состоялся релиз неофициального ПК-ремейка Zelda II: The Adventure of Link

Разработчик Troy Edwards Jr., выступающий под псевдонимом Troygentic, опубликовал проект z2rs. Проект представляет собой полную реконструкцию культовой экшен-ролевой игры Zelda II: The Adventure of Link с консоли NES, написанную с нуля на языке Rust. Новинка работает нативно на современных компьютерах и доступна для запуска прямо в веб-браузере с помощью технологии WebAssembly.

Главным визуальным нововведением стала поддержка полноценного широкоформатного режима 16:9. В отличие от стандартных методов эмуляции с растянутой картинкой, порт отображает на краях экрана реальные декорации и расширенную панораму локаций. Для проекта подготовлен обновленный графический пакет со спрайтами высокого разрешения версии 0.1, который перерисовывает окружение первых зон игры с возможностью масштабирования текстур от 2x до 8x.

В ремейк также интегрирован кооперативный режим для 2 игроков, позволяющий управлять двумя персонажами Link одновременно. Совместное прохождение работает как локально за одним компьютером с клавиатуры или геймпадов, так и по сети. Для сетевой игры разработчик внедрил технологию rollback netcode и подготовил выделенный сигнальный сервер z2-signal для самостоятельного хостинга сессий.

Разработка велась методом чистой комнаты под названием clean room, при котором исполняемый код воссоздавался с нуля без декомпиляции исходников Nintendo. Точность физики и анимаций проверялась покадрово путем синхронного сопоставления каждого кадра с оригинальным кодом, запущенным в эталонном эмуляторе. Проект дополнен поддержкой сохранений через save states, перемоткой времени, возможностью покадровой паузы и записью повторов.

Чтобы предотвратить потенциальные юридические претензии и блокировки со стороны юристов Nintendo, проект не содержит внутри оригинальных графических или звуковых ресурсов. Для игры требуется наличие собственного файла ROM американской версии для NES с контрольной суммой CRC32 BA322865. Система проверяет контрольную сумму файла непосредственно в браузере или в приложении без отправки данных на удаленные серверы.

Релиз состоялся под свободной лицензией MIT, а готовые сборки выпущены для платформ Windows, Linux и macOS на процессорах Intel и Apple Silicon. Графические наборы и инструментарий для создания собственных текстур распространяются через сервер автора в Discord. Ранее сообщество независимых разработчиков аналогичным образом перенесло на ПК такие проекты, как Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox и F-Zero.