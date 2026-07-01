Разработчики "Смуты" анонсировали новую историческую экшен-игру "Земский собор: Решающий выбор"

Разработчики отечественной игры "Смута" представили новый проект под названием "Земский собор: Решающий выбор". Анонс исторического приключенческого экшена с видом от 3 лица состоялся 1 июля 2026 года.

Создание новой игры получило финансовую поддержку со стороны Института развития интернета. Проект вошел в число 152 победителей конкурса на соискание грантов для создания национального контента. Всего организаторы отбора рассмотрели 1196 заявок, из которых до стадии очной защиты смогли дойти лишь 227 участников.

Сюжетная линия игры "Земский собор: Решающий выбор" расскажет о периоде, предшествовавшем избранию на царство Михаила Романова. Главным героем повествования станет персонаж по имени Кирша. Разработчики подчеркивают, что проект будет сюжетно самостоятельным произведением, однако он продолжит общую игровую серию в рамках уже созданной вселенной. Авторы намерены расширить игровой мир за счет добавления новых персонажей, конфликтов и сюжетных заданий.

Игровой процесс предложит боевую систему с использованием холодного оружия, тактические комбинации ударов и новые виды вооружения для ведения дальнего боя. Также планируется расширение механики боевого пыла. Игроки смогут проходить миссии скрытно, отвлекая противников и устраняя часовых, или же вступать в открытые столкновения после ослабления сил врага.

В настоящий момент авторы игры не готовы раскрывать точные сроки производства и подробности игровых механик. В сообществе любителей компьютерных игр новость вызвала смешанную реакцию. Часть пользователей выражает надежду на появление полноценных ролевых элементов и вариативности в диалогах, тогда как другие игроки высказывают скепсис относительно итогового качества проекта на фоне релиза оригинальной "Смуты".