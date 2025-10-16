Авторы "Земского собора" готовят изменения в стелс-механиках: враги стали умнее, а уровни - живыми

Разработчики «Земского собора» раскрыли детали улучшенной стелс-системы, которая сделает игровой процесс более гибким и реалистичным. По словам геймдизайнера Евгения Агеева, искусственный интеллект противников подвергся серьёзной переработке: теперь враги внимательнее следят за происходящим, патрулируют территории, занимаются повседневными делами и реагируют на шумы игрока. При обнаружении игрока или создании шума заполняется шкала тревоги, дающая шанс скрыться до начала боя.

Особое внимание уделено влиянию разных поверхностей на уровень создаваемого шума, что позволяет продумывать перемещения и использовать окружение для маскировки. Новый подход к проектированию уровней тоже изменился: сначала создается общий план, затем расставляются ключевые точки интереса, и только после этого всё переносится в движок для тщательного тестирования.

По словам разработчиков, эти изменения делают стелс-прохождение более осмысленным и разнообразным, а мир игры — живым и динамичным. Игрокам предстоит внимательно наблюдать за врагами, планировать свои действия и использовать каждый шум или отвлечение в своих интересах.

Ранее студия уже рассказывала о сюжете, персонажах и влиянии звукового дизайна на атмосферу, а теперь добавила глубину и интерактивность, повышающую погружение. Релиз «Земского собора» запланирован на 4 ноября на PC. Владельцы предыдущей части «Смута», купившие её до выхода новой игры, получат «Земский собор» бесплатно.