Cyberia Nova показала, как звучит "Земский собор" - вышел дневник разработчиков

Студия Cyberia Nova представила новый видео-дневник разработчиков, посвящённый звуковому наполнению приключенческого экшена «Земский собор». В ролике аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказал, как создавался уникальный звуковой контент для проекта, демо-версия которого выйдет на VK Play и официальном сайте уже скоро. Полный релиз назначен на 4 ноября 2025 года.

Команда переработала аудиодизайн главного героя Кирши: его шаги, движения одежды и удары саблей теперь звучат реалистичнее и динамичнее. Также обновлена система боя и стелса — игроки услышат звуковые сигналы о непарируемых атаках или уровне обнаружения врагами.

Музыкальное сопровождение стало более интерактивным: оно подстраивается под действия игрока и меняется в зависимости от режима — от исследования до боя. В QTE-сценах применяется музыкальная прогрессия, где каждая успешная стадия сопровождается нарастающим тоном. В саундтреке используются как народные инструменты (гусли, свирели), так и современные. Отдельно выделяется вступительная казачья песня «Служба ли, Матушка…», исполненная солистом Ростовского казачьего ансамбля.

За озвучку отвечают актёры дубляжа студии «Бука». В проекте участвуют Михаил Белякович (голос Кратоса в God of War), Михаил Сушков (World of Warcraft, Diablo III), Андрей Бархударов (Dragon Age, Assassin’s Creed), а также актёры, знакомые по «Смуте» — Алия Насырова, Сергей Шайдаков и Владимир Паляница.