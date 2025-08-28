Cyberia Nova покажет "Земский собор" на фестивале "ИГРОПРОМ" в Москве

С 19 по 21 сентября в столице пройдёт выставка-фестиваль «ИГРОПРОМ», где студия Cyberia Nova представит свою новую игру «Земский собор» для широкой публики. Гости смогут пройти демо-версию проекта, поучаствовать в розыгрышах призов и заглянуть на косплей-шоу.

«Земский собор» — приключенческий экшен о событиях после Смутного времени. В центре истории — интриги и решения Земского собора 1613 года. Релиз игры запланирован на 4 ноября 2025 года эксклюзивно на VK Play, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас. Все владельцы «Смуты» получат «Земский собор» бесплатно, а оформившие предзаказ — ещё и уникальный бонусный предмет в игре.

Ещё в августе студия провела закрытый бета-тест для экспертов, блогеров и журналистов. Более сотни участников попробовали ключевые механики, обсудили их с разработчиками и оставили обратную связь. Одновременно Cyberia Nova представила интерактивный образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг», который уже доступен бесплатно на VK Play и сайте студии. Проект реализован при поддержке ИРИ и Всероссийского казачьего общества.

В прошлом году фестиваль собрал десятки стендов, VR-зоны, ретро-игры, автосимуляторы и лекции от известных спикеров индустрии. В этот раз ожидается ещё больше участников и свыше 10 тысяч посетителей. Организаторы также сделали подарок самым верным фанатам: владельцы билетов на несостоявшийся «ИгроМир» 2022 года получат тысячу бесплатных приглашений.