Cyberia Nova познакомила с экшеном "Земский собор" посетителей Фандом Феста ВКонтакте

Российская студия «Сайберия Нова» представила приключенческий экшен «Земский собор» на фестивале поп-культуры Фандом Фест ВКонтакте, который прошёл 22–23 ноября 2025 года в Москве на площадке Main Stage. Игра уже доступна для скачивания на странице проекта в VK Play.

Мероприятие собрало около 15 тысяч поклонников поп-культуры, и более 1000 участников лично опробовали релизную версию проекта. На тематическом стенде посетители смогли погрузиться в атмосферу Смутного времени — косплееры в образах казака Кирши, Аленки и стрельцов воссоздали дух эпохи.

Креативный директор студии Сергей Русских, отметил:

Презентация игры «Земский собор» на таком масштабном мероприятии, как Фандом Фест ВКонтакте, стала уникальной возможностью не только представить наш проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения и вовлечения игроков в глубокое понимание эпохи. Мы увидели живой и искренний отклик тысяч игроков, которые смогли опробовать игру на фестивале.

На фестивале была представлена улучшенная версия игры. С момента релиза 4 ноября в VK Play пользователи оставили более 450 отзывов, из которых свыше 380 — положительные. На основе обратной связи «Сайберия Нова» уже выпустила хотфикс и патч, улучшив боевую систему, стабильность и некоторые квесты. Текущий рейтинг игры — 7.8.

«Земский собор» — это приключенческий экшен, события которого разворачиваются после Смутного времени 1613 года. Игрокам предстоит пройти историю казака Кирши, оказавшегося втянутым в интриги Земского собора. Игра имеет возрастное ограничение 12+ и подойдёт любителям динамичных приключений с историческим уклоном.