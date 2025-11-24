Cyberia Nova познакомила с экшеном "Земский собор" посетителей Фандом Феста ВКонтакте

Российская студия «Сайберия Нова» представила приключенческий экшен «Земский собор» на фестивале поп-культуры Фандом Фест ВКонтакте, который прошёл 22–23 ноября 2025 года в Москве на площадке Main Stage. Игра уже доступна для скачивания на странице проекта в VK Play.
Мероприятие собрало около 15 тысяч поклонников поп-культуры, и более 1000 участников лично опробовали релизную версию проекта. На тематическом стенде посетители смогли погрузиться в атмосферу Смутного времени — косплееры в образах казака Кирши, Аленки и стрельцов воссоздали дух эпохи.
Креативный директор студии Сергей Русских, отметил:
Презентация игры «Земский собор» на таком масштабном мероприятии, как Фандом Фест ВКонтакте, стала уникальной возможностью не только представить наш проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения и вовлечения игроков в глубокое понимание эпохи. Мы увидели живой и искренний отклик тысяч игроков, которые смогли опробовать игру на фестивале.
На фестивале была представлена улучшенная версия игры. С момента релиза 4 ноября в VK Play пользователи оставили более 450 отзывов, из которых свыше 380 — положительные. На основе обратной связи «Сайберия Нова» уже выпустила хотфикс и патч, улучшив боевую систему, стабильность и некоторые квесты. Текущий рейтинг игры — 7.8.
«Земский собор» — это приключенческий экшен, события которого разворачиваются после Смутного времени 1613 года. Игрокам предстоит пройти историю казака Кирши, оказавшегося втянутым в интриги Земского собора. Игра имеет возрастное ограничение 12+ и подойдёт любителям динамичных приключений с историческим уклоном.
Я надеюсь, им хотя бы моральную компенсацию после выплатили? Особенно этой тысяче.
По косарю накинули)
Я знал, что "Суту-2" достаточно быстро запилят! Это же была игра года! Уверен, духовная наследница будет не хуже!
только визуал остальное стыдно показывать
Бедные люди...
450 отзывов!ВАУ!!!))))
Чем так провинились эти люди что их заставили в это сыграть