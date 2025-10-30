Cyberia Nova рассказала об обновлённой боевой системе "Земского собора" в новом дневнике разработчиков

Российская студия Cyberia Nova раскрыла детали новой боевой системы своего приключенческого экшена «Земский собор», релиз которого состоится 4 ноября на VK Play. В свежем дневнике разработчиков геймдизайнер Григорий Грантуризмов рассказал о том, как команда полностью переработала подход к боям — от управления до поведения врагов.

Мы исходно планировали улучшить боевку “Смуты”, но быстро поняли, что нужны серьезные изменения — косметических правок недостаточно. Наша цель была вывести боевую систему в “Земском соборе” на новый уровень — сделать ее современной, динамичной и при этом исторически достоверной.

Главный герой, казак Кирша, дерётся так, как живёт — импульсивно, но точно. Система боя теперь балансирует между реализмом и драйвом, позволяя выбирать стиль: от агрессивного натиска до выжидательной контратаки.

Среди ключевых нововведений — мягкий таргет-лок и новый боевой контроллер, упрощающие управление и переключение между целями. Анимации и движения героя стали плавнее и быстрее: Кирша без задержек переходит от удара к уклонению, от блока к выстрелу. Бой ощущается живым и отзывчивым — инертность ушла, на смену пришла энергия и ритм.

Разработчики также переработали врагов: теперь их четыре основных архетипа — от солдатов с одноручным оружием до берсерков с парными мечами и элиты с двуручниками. Противники действуют слаженно, умеют комбинировать атаки и подстраиваются под действия игрока, создавая напряжённые и непредсказуемые стычки.

Система комбо-ударов стала более гибкой: можно комбинировать лёгкие и тяжёлые атаки в любом порядке. В арсенале появилось новое оружие — пистоль и метательные кинжалы. Пистоль можно использовать для быстрых или прицельных выстрелов, а пинок теперь стал полноценным приёмом, сбивающим блок и открывающим врага для атаки.

Отдельного внимания заслуживает спецудар Кирши — мощный приём, способный сокрушить противников с одного удара. Его можно активировать, накопив ресурс через точные парирования и идеальные уклонения.

Система защиты тоже изменилась: уклонения теперь не ограничены, доступны во всех направлениях, а успешное парирование оглушает противника, открывая возможность для контратаки.

Cyberia Nova обещает, что в релизной версии «Земского собора» бой станет не просто механикой, а частью повествования — отражением характера героя и духа эпохи.