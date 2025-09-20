Cyberia Nova выпустила бесплатную демо-версию Земского собора

Российская игровая студия Cyberia Nova представила публичную демо-версию своего нового проекта «Земский собор» в жанре action-adventure. Игра, посвящённая событиям Земского собора 1613 года и завершению Смутного времени, уже доступна для бесплатного скачивания в VK Play и на официальном сайте проекта.

После закрытого бета-тестирования с участием более 100 экспертов и журналистов разработчики существенно доработали ключевые механики. Игроков ждёт обновлённая система боя с парированием и уклонениями, переработанный стелс с возможностью точечного устранения целей, а также детализированные локации Москвы XVII века с живыми NPC.

Креативный директор студии Сергей Русских подчеркнул, что проект сочетает историческую достоверность с динамичным геймплеем. Владельцы предыдущей игры студии «Смута» получат «Земский собор» бесплатно, а оформившие предзаказ — дополнительный уникальный предмет.

Релиз полной версии запланирован на 4 ноября 2025 года. Игра рассчитана на аудиторию старше 12 лет и позиционируется как один из наиболее ожидаемых российских проектов в жанре исторического экшена.