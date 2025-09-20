Cyberia Nova выпустила бесплатную демо-версию Земского собора

Российская игровая студия Cyberia Nova представила публичную демо-версию своего нового проекта «Земский собор» в жанре action-adventure. Игра, посвящённая событиям Земского собора 1613 года и завершению Смутного времени, уже доступна для бесплатного скачивания в VK Play и на официальном сайте проекта.
После закрытого бета-тестирования с участием более 100 экспертов и журналистов разработчики существенно доработали ключевые механики. Игроков ждёт обновлённая система боя с парированием и уклонениями, переработанный стелс с возможностью точечного устранения целей, а также детализированные локации Москвы XVII века с живыми NPC.
Креативный директор студии Сергей Русских подчеркнул, что проект сочетает историческую достоверность с динамичным геймплеем. Владельцы предыдущей игры студии «Смута» получат «Земский собор» бесплатно, а оформившие предзаказ — дополнительный уникальный предмет.
Релиз полной версии запланирован на 4 ноября 2025 года. Игра рассчитана на аудиторию старше 12 лет и позиционируется как один из наиболее ожидаемых российских проектов в жанре исторического экшена.
Ещё и мыколка какая то на арте... Харк тьфу
Смените название лучше на ящеров или закройте студию
Такие не качественные помои мимо, это точно... Точно так же как и смута, в ту же помойку, не проходил, смуту, и этот кал проходить не буду, всего самого наилучшего...
Куплю, если всех депутатов госдумы принудительно заставят в нее играть
Ждём всем селом.
Демка Смуты 2.0. А может не надо. Да и по мне лучше бы выпустили, как DLC, а не городили огород типа отдельная игра. И не пришлось бы завлекалочку в виде бесплатности для владельцев Смуты. Вообще попахивает пиар акцией с целью привлечь внимание в том числе и к провальному проекту Смута.
Во народ плющит на отечественный продукт) как святая вода на чертей🤣
Вот это щедрость. Это какая то новая плоскость абсурда. Ну, в принципе ничего нового. Учитывая что никого не смущает такая формулировка, мы уже давно адаптировались к этой безнадеге.
тире забыл поставить в выражении "какая-то"
А когда были платные демо?
Да пол стима - платите сейчас, а полную игру мы когда нибудь потом может сделаем.
о это так мило они такие щедрые! Выпустили целое демо да еще безвозмездно то есть бесплатно, они серьезно? Гребанные наркоманы!