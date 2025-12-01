Для "Земского собора" вышло крупное обновление основанное на отзывах игроков

Российская студия «Сайберия Нова» представила обновление для приключенческого экшена «Земский собор» в рамках масштабной игровой выставки Московской международной недели видеоигр. Основные улучшения — новые уровни сложности, дополнительный вариант механики захвата цели и оптимизация стабильности проекта. Обновлённая версия уже доступна на странице игры в VK Play.
По словам исполнительного продюсера Елизаветы Майер, именно комьюнити определило направление работы над патчем:
Наше сообщество играло ключевую роль на каждом этапе разработки. Игроки следили за новостями, активно обсуждали игровые механики, комментировали дневники разработки и делились идеями. После релиза вовлеченность только выросла. Новые уровни сложности, дополнительный вариант захвата цели и множество важных улучшений стали возможны благодаря тому, что сообщество помогало нам увидеть проект со всех сторон. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас и помогает двигаться вперед.
С 4 ноября пользователи VK Play оставили более 475 отзывов, из которых 398 — положительные. Ранее разработчики уже выпустили хотфикс и патч, доработав боевую систему, стабильность и ряд квестов. Текущий рейтинг игры в VK Play — 7.8.
475 игроков ,половина которых сами разрабы - ну это мощно ,это успех
Разрабы которые читают комменты
Эм...мне показалось или комменты чистят? Я пытался человеку написать который написал что отзывы это отзывы разрабов и их друзей и бац
Конечно, лично за тобой следят и всё подтирают.
Не кажется ,некоторые мои коменты тоже терли
А вот и разраб, скажи мне, почему вы берётесь за то что не умете делать?
Я видел интервью продюсера этой смуты РБК. Абсолютно оторванный от игровой земли индивидуум. Пока у нас игры делают такие чучела ничего толкового не выйдет.
Ага, такой же как разработчик Храма Зелёной Луны
Интересно, кому они сделали в Кремле BlowJob, что неизвестной студии, которая ни одной игры не сделала, а работала на аутсорсинг для разных компаний дали 500 миллионов рублей на проект. Вот так сразу с размаху.
У нас самые дорогие фильмы снимают люди, которые до этого вообще не чего не сняли.
почему снимали как мужики друг с другом обнимаются и как змеи вьются так же, они же художники с историческими знаниями!
Что же он хотел сказать?..
Как выйдет в Стим, обязательно опробую 👍
вы хотели сказать в играх ростелекома!
К слову, на днях вышла игра от одного разработчика (наш слоняра) под названием Hail to the Rainbow с 379 положительных отзывов, и 33 негативных. Он его делал на протяжении 5 лет и с бюджетом "кг риса". По итогу его проект.....на голову выше чем смута, и земский собор почти по всем параметрам, буквально. Рекомендую ознакомиться с его проектом, для меня это откровение года в сигменте инди. Теперь вопрос, как человек не имея финансовую подушку ввиде поддержки гос-ва, бюджета в 500 лямов, и большой команды смог сделать атмосферный пост-советский киберпанк в сеттинге пост-апокалипсиса. Лучше бы ему деньги дали, выхлоп был бы в 100 крат больше ей богу....
Глянул стрим игрушка реально сделано хорошо, и оптимизация хороша, для инди игры.
Не поможет. Сейчас всех объявят хейтерами, предателями родины и так далее, и пойдут клепать смуту 3.
сейчас игры нужно играть через годы после релиза, такими темпами, лучше бы сразу на релизе выходили в состоянии, как после всех патчей и длс
Оптимизация конечно после Смуты перекочевала и сюда, не могут наши пока что нормально собрать и протестировать игры. Ну хотя бы работают (возможно даже не покладая рук lol) и что-то обновляют.
Слушай ну справедливости ради далеко не все западные проекты могут похвастаться шикарной оптимизацией..тем более на старте.
И поэтому можно не стараться?
Вот не как не успокоятся ;(