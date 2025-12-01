Для "Земского собора" вышло крупное обновление основанное на отзывах игроков

Российская студия «Сайберия Нова» представила обновление для приключенческого экшена «Земский собор» в рамках масштабной игровой выставки Московской международной недели видеоигр. Основные улучшения — новые уровни сложности, дополнительный вариант механики захвата цели и оптимизация стабильности проекта. Обновлённая версия уже доступна на странице игры в VK Play.

По словам исполнительного продюсера Елизаветы Майер, именно комьюнити определило направление работы над патчем:

Наше сообщество играло ключевую роль на каждом этапе разработки. Игроки следили за новостями, активно обсуждали игровые механики, комментировали дневники разработки и делились идеями. После релиза вовлеченность только выросла. Новые уровни сложности, дополнительный вариант захвата цели и множество важных улучшений стали возможны благодаря тому, что сообщество помогало нам увидеть проект со всех сторон. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас и помогает двигаться вперед.

С 4 ноября пользователи VK Play оставили более 475 отзывов, из которых 398 — положительные. Ранее разработчики уже выпустили хотфикс и патч, доработав боевую систему, стабильность и ряд квестов. Текущий рейтинг игры в VK Play — 7.8.