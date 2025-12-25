Глава Cyberia Nova подвел итоги 2025 года и рассказал о работе над ошибками

Генеральный директор студии Сайберия Нова Сергей Русских поделился результатами прошедшего года и рассказал о текущем состоянии дел в компании. По его словам команда пополнилась новыми опытными специалистами которые трудились над проектом Земский собор. Благодаря слаженной работе всех департаментов задумку удалось реализовать в желаемом виде.

Важным событием стал приход нового директора по геймдизайну. Это позволило перестроить внутренние процессы и наладить работу с регулярными плейтестами. Сергей Русских отметил что студия стала активнее прислушиваться к сообществу и это уже отразилось на обновлениях в конце года. Отдельной похвалы удостоилась нарративная команда создавшая историю казака Кирши.

Руководитель считает что им удалось эффективно выстроить коммуникацию с аудиторией и изменить отношение к своим проектам даже среди скептиков. Оценку в восемь баллов на площадке VK Play в студии воспринимают как подтверждение верного курса. При этом не все задумки получилось реализовать в срок. Часть контента перенесли в бэклог чтобы не жертвовать качеством ради скорости. Разработчики обещают вернуться к этим идеям когда смогут сделать их на должном уровне.

Говоря о планах на будущее Сергей Русских сообщил что сейчас идет этап активного анализа. Команда продолжает собирать отзывы и работать над технической частью. Недавнее обновление добавило уровни сложности и улучшило систему захвата цели в бою. Также разработчики исправили ряд ошибок и доработали квесты.