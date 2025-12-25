ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 231 оценка

Глава Cyberia Nova подвел итоги 2025 года и рассказал о работе над ошибками

Extor Menoger Extor Menoger

Генеральный директор студии Сайберия Нова Сергей Русских поделился результатами прошедшего года и рассказал о текущем состоянии дел в компании. По его словам команда пополнилась новыми опытными специалистами которые трудились над проектом Земский собор. Благодаря слаженной работе всех департаментов задумку удалось реализовать в желаемом виде.

Важным событием стал приход нового директора по геймдизайну. Это позволило перестроить внутренние процессы и наладить работу с регулярными плейтестами. Сергей Русских отметил что студия стала активнее прислушиваться к сообществу и это уже отразилось на обновлениях в конце года. Отдельной похвалы удостоилась нарративная команда создавшая историю казака Кирши.

Руководитель считает что им удалось эффективно выстроить коммуникацию с аудиторией и изменить отношение к своим проектам даже среди скептиков. Оценку в восемь баллов на площадке VK Play в студии воспринимают как подтверждение верного курса. При этом не все задумки получилось реализовать в срок. Часть контента перенесли в бэклог чтобы не жертвовать качеством ради скорости. Разработчики обещают вернуться к этим идеям когда смогут сделать их на должном уровне.

Говоря о планах на будущее Сергей Русских сообщил что сейчас идет этап активного анализа. Команда продолжает собирать отзывы и работать над технической частью. Недавнее обновление добавило уровни сложности и улучшило систему захвата цели в бою. Также разработчики исправили ряд ошибок и доработали квесты.

18
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
PanKotovsky
Руководитель считает что им удалось эффективно выстроить коммуникацию с аудиторией и изменить отношение к своим проектам даже среди скептиков. Оценку в восемь баллов на площадке VK Play в студии воспринимают как подтверждение верного курса.

Просто феерические дoлбаебы...

Хотя... Тут же как АвтоВАЗ, цель - не создать дешевое качественное авто, а распилить бабло.

Тогда все ОК, верной дорогой идут товарищи.

Надо еще утильсбор на иностранные игры ввести, для поддержки отечественного разработчика!

Вот тогда прям норм будет!

2
ratte88
Оценку в восемь баллов на площадке VK Play

Это примерно как комплимент от проститутки получить. Вроде приятно, а вроде ты ей платишь за это и знаешь, что это ложь. Но гранты лутают, деньги пилят, все довольны.

1
Пользователь ВКонтакте

// Григорий Гладков

Аристов--Черный

А почему "Сайберия"? Там же написано Cyberia, а не Syberia, то есть должно быть "Киберия" вроде как.

Или это "говорящее название"? Типа, не разбираемся в теме настолько, что даже с названием косячим:)

Futurra
то есть должно быть "Киберия" вроде как
Спойлер

нет