Новый дневник разработчиков "Земский собор": интриги, заговоры и расследования

Российская студия Cyberia Nova рассказала о сюжетной концепции своего нового приключенческого экшена «Земский собор», релиз которого запланирован на 4 ноября. Креативный директор проекта Сергей Русских поделился, что команда решила взглянуть на Смутное время через глаза казака Кирши — героя, знакомого по предыдущей игре студии. Такой приём «ненадёжного рассказчика» позволяет сделать историю более живой, непредсказуемой и полной личных переживаний.

События «Земского собора» разворачиваются зимой 1613 года, когда Россия только начала восстанавливаться после польской интервенции. В центре — выбор нового правителя и борьба за власть между боярами, казаками, дворянами и иностранными претендентами. Игроку предстоит не просто наблюдать за событиями, а активно влиять на исход политических интриг и решать, кому доверить судьбу Руси.

Главный герой — Кирша, казак с непростой судьбой, который ведёт собственное расследование, сталкиваясь с шпионами и заговорщиками. Его история подана через воспоминания у костра, где прошлое переплетается с легендами, домыслами и личными страхами. Игра сочетает историческую драму и детектив: в поисках правды Кирша изучает улики, следит за мелочами и пытается сложить разрозненные факты в единую картину.

Над нарративом трудится обновлённая команда сценаристов. Разработчики стремятся объединить достоверность эпохи и динамику современного геймплея. Продолжительность основного сюжета составит около 6–7 часов, а побочные квесты представлены в формате «сыскных грамот» — своеобразных дел, которые выдаёт новый персонаж, Земской Ярыжка.

Игроков ждут и неожиданные встречи: скоморох Соловей, добавляющий в историю долю юмора, Лжедмитрий III, появляющийся в камео, и целая галерея уникальных боссов — от немого холопа до загадочного иностранного наёмника. Каждый эпизод обещает новые открытия и решения, способные изменить судьбу персонажей — и всей Руси.