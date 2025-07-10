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Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.5 2 оценки

Приключенческий экшен "Земский собор" от авторов "Смуты" получил дату релиза, новые детали и скриншоты

butcher69 butcher69

Студия Cyberia Nova, известная по проекту «Смута», представила подробности о своей следующей игры — приключенческого экшена от третьего лица под названием «Земский собор». Игра вдохновлена событиями начала XVII века и рассказывает о борьбе за российский престол после Смутного времени.

Главным героем станет казак Кирша — соратник Юрия Милославского. Его задача — не допустить воцарения иностранных ставленников и предателей на Земском соборе 1613 года. Сюжет подаётся линейно, но с интересным приёмом «ненадёжного рассказчика», который усиливает ощущение интриги и неопределённости.

Проект делает ставку на напряжённый сюжет и проработанную боевую систему. Сражения сочетают ближний и дальний бой, стелс-механики и использование метательного оружия. Также игрок сможет взаимодействовать с окружением через QTE-сцены и мини-игры, что добавляет динамики и глубины происходящему.

«Земский собор» отказывается от RPG-составляющей, делая упор на кинематографичное и линейное повествование. Всё подчинено драматургии и ритму развития событий.

Релиз игры намечен на 4 ноября 2025 года и состоится на платформе VK Play. Владельцы «Смуты» получат её бесплатно, а оформившие предзаказ получат бонусный внутриигровой предмет. Игра уже доступна для добавления в список желаемого.

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31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Mr.Anonymous

"Cyberia Nova" - контора *********

10
Пользователь ВКонтакте

Распил бюджета через 3...2...1... // Александр Королёв

10
Hall_1920

Я не могу востановить аккаунт в вк плее уже пол года. А у меня была смута по предзаказу😭

7
нитгитлистер

всё что не делается - то к лучшему))

14
Пользователь ВКонтакте

Им надо запретить придумывать названия.
......
Что Смута звучит по-дебильному, что Земский собор. // Александр Феоктистов

7
Azimut zvuk

Игра выйдет 4 ноября,но геймплей мы вам не покажем)))

5
нитгитлистер

посмотри смуту 1 в 1 не отличишь))

5
Наркоман_Из_2018

Буду блокировать, за прозьбу показать

нитгитлистер

это длс смусты или её вторая часть?

4
NatanieLzZ

Ненадежный рассказчик это типа как в Call of Juarez Gunslinger было, когда на фоне гг в пабе рассказывает с кем и где он дрался, постоянно меняя показания, и в то же время это менялось в игре?

4
The Ryan

У них это когда они сами будут забывать, какой сюжет был ранее

5
Tommy.

даже контроля качества буллшотов нет, что будет в этом игровом продукте все и так прекрасно понимают

4
нитгитлистер

это деревенская магия просто))

4
HellowRainbow

Буллшитов

3
JIoMTuK

смута 2.0

3
Аспиринчик

Бета-тест ver.0.124600

PartisanZim

а там всё бюджетное бабло продолжают дальше пилить,хорошо работают парняги

3
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