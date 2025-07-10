Приключенческий экшен "Земский собор" от авторов "Смуты" получил дату релиза, новые детали и скриншоты

Студия Cyberia Nova, известная по проекту «Смута», представила подробности о своей следующей игры — приключенческого экшена от третьего лица под названием «Земский собор». Игра вдохновлена событиями начала XVII века и рассказывает о борьбе за российский престол после Смутного времени.

Главным героем станет казак Кирша — соратник Юрия Милославского. Его задача — не допустить воцарения иностранных ставленников и предателей на Земском соборе 1613 года. Сюжет подаётся линейно, но с интересным приёмом «ненадёжного рассказчика», который усиливает ощущение интриги и неопределённости.

Проект делает ставку на напряжённый сюжет и проработанную боевую систему. Сражения сочетают ближний и дальний бой, стелс-механики и использование метательного оружия. Также игрок сможет взаимодействовать с окружением через QTE-сцены и мини-игры, что добавляет динамики и глубины происходящему.

«Земский собор» отказывается от RPG-составляющей, делая упор на кинематографичное и линейное повествование. Всё подчинено драматургии и ритму развития событий.

Релиз игры намечен на 4 ноября 2025 года и состоится на платформе VK Play. Владельцы «Смуты» получат её бесплатно, а оформившие предзаказ получат бонусный внутриигровой предмет. Игра уже доступна для добавления в список желаемого.