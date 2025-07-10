Приключенческий экшен "Земский собор" от авторов "Смуты" получил дату релиза, новые детали и скриншоты

Студия Cyberia Nova, известная по проекту «Смута», представила подробности о своей следующей игры — приключенческого экшена от третьего лица под названием «Земский собор». Игра вдохновлена событиями начала XVII века и рассказывает о борьбе за российский престол после Смутного времени.
Главным героем станет казак Кирша — соратник Юрия Милославского. Его задача — не допустить воцарения иностранных ставленников и предателей на Земском соборе 1613 года. Сюжет подаётся линейно, но с интересным приёмом «ненадёжного рассказчика», который усиливает ощущение интриги и неопределённости.
Проект делает ставку на напряжённый сюжет и проработанную боевую систему. Сражения сочетают ближний и дальний бой, стелс-механики и использование метательного оружия. Также игрок сможет взаимодействовать с окружением через QTE-сцены и мини-игры, что добавляет динамики и глубины происходящему.
«Земский собор» отказывается от RPG-составляющей, делая упор на кинематографичное и линейное повествование. Всё подчинено драматургии и ритму развития событий.
Релиз игры намечен на 4 ноября 2025 года и состоится на платформе VK Play. Владельцы «Смуты» получат её бесплатно, а оформившие предзаказ получат бонусный внутриигровой предмет. Игра уже доступна для добавления в список желаемого.
"Cyberia Nova" - контора *********
Распил бюджета через 3...2...1... // Александр Королёв
Я не могу востановить аккаунт в вк плее уже пол года. А у меня была смута по предзаказу😭
всё что не делается - то к лучшему))
Им надо запретить придумывать названия.
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Что Смута звучит по-дебильному, что Земский собор. // Александр Феоктистов
Игра выйдет 4 ноября,но геймплей мы вам не покажем)))
посмотри смуту 1 в 1 не отличишь))
Буду блокировать, за прозьбу показать
это длс смусты или её вторая часть?
Ненадежный рассказчик это типа как в Call of Juarez Gunslinger было, когда на фоне гг в пабе рассказывает с кем и где он дрался, постоянно меняя показания, и в то же время это менялось в игре?
У них это когда они сами будут забывать, какой сюжет был ранее
даже контроля качества буллшотов нет, что будет в этом игровом продукте все и так прекрасно понимают
это деревенская магия просто))
Буллшитов
смута 2.0
Бета-тест ver.0.124600
а там всё бюджетное бабло продолжают дальше пилить,хорошо работают парняги