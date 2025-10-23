QTE-механики и система разрушаемости: авторы "Земского собора" раскрыли особенности геймплея

Разработчики игры «Земский собор» раскрыли ключевые особенности геймплея, которые отличают проект от предыдущей работы студии — «Смуты». Главным новшеством станут QTE-механики (Quick Time Events), позволяющие активно взаимодействовать с окружением, а не просто исследовать мир, как это было раньше.

«Мы стремились разнообразить игровой процесс, и QTE стал универсальным инструментом, охватывающим мини-игры и интерактивные сцены», — объяснил геймдизайнер Александр Кашников. В игре представлены три типа мини-игр: борьба на руках, кулачные бои и голанцы — логическая игра с камнями. Каждое направление создавалось отдельной командой специалистов, чтобы дать игрокам уникальный опыт.

Дополнительно в «Земском соборе» внедрена система разрушаемости окружающей среды. Большинство интерактивных объектов визуально выделены, однако разработчики обещают и неожиданные взаимодействия, которые добавят динамики в игровой процесс.

Ранее студия уже рассказывала о стелс-механиках, сюжетных особенностях и звуковом дизайне, подчеркивая, что «Земский собор» станет более интерактивным и захватывающим проектом по сравнению с «Смутой».

Релиз игры запланирован на 4 ноября для PC. Владельцы «Смуты», купившие игру до выхода новинки, смогут получить «Земский собор» бесплатно, что станет приятным бонусом для постоянных поклонников студии. Новый проект обещает сочетать исследование, динамичные сцены и стратегические элементы, делая акцент на взаимодействии с миром и разрушениях.