Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 114 оценок

QTE-механики и система разрушаемости: авторы "Земского собора" раскрыли особенности геймплея

Разработчики игры «Земский собор» раскрыли ключевые особенности геймплея, которые отличают проект от предыдущей работы студии — «Смуты». Главным новшеством станут QTE-механики (Quick Time Events), позволяющие активно взаимодействовать с окружением, а не просто исследовать мир, как это было раньше.

«Мы стремились разнообразить игровой процесс, и QTE стал универсальным инструментом, охватывающим мини-игры и интерактивные сцены», — объяснил геймдизайнер Александр Кашников. В игре представлены три типа мини-игр: борьба на руках, кулачные бои и голанцы — логическая игра с камнями. Каждое направление создавалось отдельной командой специалистов, чтобы дать игрокам уникальный опыт.

Дополнительно в «Земском соборе» внедрена система разрушаемости окружающей среды. Большинство интерактивных объектов визуально выделены, однако разработчики обещают и неожиданные взаимодействия, которые добавят динамики в игровой процесс.

Ранее студия уже рассказывала о стелс-механиках, сюжетных особенностях и звуковом дизайне, подчеркивая, что «Земский собор» станет более интерактивным и захватывающим проектом по сравнению с «Смутой».

Релиз игры запланирован на 4 ноября для PC. Владельцы «Смуты», купившие игру до выхода новинки, смогут получить «Земский собор» бесплатно, что станет приятным бонусом для постоянных поклонников студии. Новый проект обещает сочетать исследование, динамичные сцены и стратегические элементы, делая акцент на взаимодействии с миром и разрушениях.

20
23
Комментарии:  23
ant 36436
«Мы стремились разнообразить игровой процесс, и QTE стал универсальным инструментом, охватывающим мини-игры и интерактивные сцены»

Они реально из криокамеры вылезли. QTE ещё 15 лет назад всех задолбал.

6
Andrey Wealson

Так раз такие этого и не хватает современным играм сейчас.

7
AndralStormborn Andrey Wealson

И хорошо, пусть дальше не хватает.

3
Andrey Wealson AndralStormborn

Тогда будет деградация. В играх главное сюжет, реализм и максимальное взаимодействие с окружением. А если это будет уходить на второй план, то это деградация до уровня XBOX игр.

8
Антон Радикалушкин

Демка добротная. Если реиграьельность будет , то можно и взять... На скидоне

5
Денис Сидоров 5

Нафига эти QTE механики вообще нужны в таких играх)))Если игра адвенчура ,то должен быть хороший сценарий и сюжет, круто прописанные диалоги и интересные побочные квесты, чтобы их реально хотелось выполнять

3
Alex40001

там полумеры дерьмо на половину там на половину та надеются что что то получится другое из другого материала....

2
Wolfenstein

земский собр… ой

2
Raphtallia

туЗемский =)

Кей Овальд

QTE, серьёзно? Это дерьмо никогда и нигде ничего не улучшило, но в своё дерьмо вы будете тянуть всякое дерьмо. давайте ещё квесты на время.

2
VersatileFerguson

меня снова терзают смутные сомнения :D

2
J a r v i s

Они до сих пор считают что их Смута лучше Ведьмака Дикая Охота?))

1
Dimitriy S

Это так и есть. А если будет квест с пердящим медведем то просто не достижимый уровень.

BigusDickus

кутэе стал механизмом, когда руки из копчика и лень делать нормальные механики

Caster1882

После того как в финальном файте в основном сюжете Dying Light был грёбаный QTE вместо нормального боссфайта у меня на QTE появилась аллергия. Очень редко оно появляется там где надо, исключение, наверно, бой с Кракеном в Ведьмаке 2 и зрелищная экшн-сцена с мотоциклами в RE5, там всё более-менее. Так что механика QTE - штука тонкая и куда попало её кидать не следует, да и злоупотреблять тем более

Dimitriy S

Разрушаемость, Батла будет поставлена на колени.

