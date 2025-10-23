QTE-механики и система разрушаемости: авторы "Земского собора" раскрыли особенности геймплея

Разработчики игры «Земский собор» раскрыли ключевые особенности геймплея, которые отличают проект от предыдущей работы студии — «Смуты». Главным новшеством станут QTE-механики (Quick Time Events), позволяющие активно взаимодействовать с окружением, а не просто исследовать мир, как это было раньше.
«Мы стремились разнообразить игровой процесс, и QTE стал универсальным инструментом, охватывающим мини-игры и интерактивные сцены», — объяснил геймдизайнер Александр Кашников. В игре представлены три типа мини-игр: борьба на руках, кулачные бои и голанцы — логическая игра с камнями. Каждое направление создавалось отдельной командой специалистов, чтобы дать игрокам уникальный опыт.
Дополнительно в «Земском соборе» внедрена система разрушаемости окружающей среды. Большинство интерактивных объектов визуально выделены, однако разработчики обещают и неожиданные взаимодействия, которые добавят динамики в игровой процесс.
Ранее студия уже рассказывала о стелс-механиках, сюжетных особенностях и звуковом дизайне, подчеркивая, что «Земский собор» станет более интерактивным и захватывающим проектом по сравнению с «Смутой».
Релиз игры запланирован на 4 ноября для PC. Владельцы «Смуты», купившие игру до выхода новинки, смогут получить «Земский собор» бесплатно, что станет приятным бонусом для постоянных поклонников студии. Новый проект обещает сочетать исследование, динамичные сцены и стратегические элементы, делая акцент на взаимодействии с миром и разрушениях.
Они реально из криокамеры вылезли. QTE ещё 15 лет назад всех задолбал.
Так раз такие этого и не хватает современным играм сейчас.
И хорошо, пусть дальше не хватает.
Тогда будет деградация. В играх главное сюжет, реализм и максимальное взаимодействие с окружением. А если это будет уходить на второй план, то это деградация до уровня XBOX игр.
Демка добротная. Если реиграьельность будет , то можно и взять... На скидоне
Нафига эти QTE механики вообще нужны в таких играх)))Если игра адвенчура ,то должен быть хороший сценарий и сюжет, круто прописанные диалоги и интересные побочные квесты, чтобы их реально хотелось выполнять
там полумеры дерьмо на половину там на половину та надеются что что то получится другое из другого материала....
земский собр… ой
туЗемский =)
QTE, серьёзно? Это дерьмо никогда и нигде ничего не улучшило, но в своё дерьмо вы будете тянуть всякое дерьмо. давайте ещё квесты на время.
меня снова терзают смутные сомнения :D
Они до сих пор считают что их Смута лучше Ведьмака Дикая Охота?))
Это так и есть. А если будет квест с пердящим медведем то просто не достижимый уровень.
кутэе стал механизмом, когда руки из копчика и лень делать нормальные механики
После того как в финальном файте в основном сюжете Dying Light был грёбаный QTE вместо нормального боссфайта у меня на QTE появилась аллергия. Очень редко оно появляется там где надо, исключение, наверно, бой с Кракеном в Ведьмаке 2 и зрелищная экшн-сцена с мотоциклами в RE5, там всё более-менее. Так что механика QTE - штука тонкая и куда попало её кидать не следует, да и злоупотреблять тем более
Разрушаемость, Батла будет поставлена на колени.