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Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.2 60 оценок

Разработчики Земского собора рассказали об отличиях от Смуты и новых механиках

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Студия Cyberia Nova поделилась подробностями о своем новом проекте, приключенческом экшене Земский собор. В интервью креативный директор Сергей Русских рассказал, как изначально запланированное как DLC дополнение выросло в самостоятельную игру, и какие уроки были извлечены после выпуска Смуты.

Действие Земского собора развернется зимой 1613 года, после освобождения Москвы. В центре сюжета окажется уже знакомый игрокам по Смуте казак Кирша. По словам разработчиков, он сменит князя Милославского в качестве главного героя, поскольку персонаж полюбился аудитории еще со времен прошлого проекта. В этот раз Кирше предстоит распутывать заговоры и интриги в период избрания новой правящей династии.

В студии отмечают, что проект станет более камерным и линейным, отказавшись от ролевых элементов в пользу большей концентрации на сюжете и динамике. В играх с открытым миром игрок сам должен находить себе точки интереса. Здесь же мы отвечаем за его интерес и динамику игры — пояснил Русских. Повествование будет использовать прием ненадежного рассказчика, что позволит внести в исторический контекст некоторые авторские допущения.

Особое внимание команда уделила переработке геймплейных механик. Боевая система была улучшена: появятся парирования, уклонения и комбинации ударов. Также в игру добавят стелс, элементы QTE и различные мини-игры, вроде кулачных боев. Разработчики подтвердили, что над проектом сейчас активно работает команда из более чем 60 человек, включая новых специалистов с опытом работы на движке Unreal Engine 5.

Релиз Земского собора запланирован на 4 ноября 2025 года на площадке VK Play.

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32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
serg pc

Это дно уже не что не спасёт, удалите её из серверов своих не позорьтесь

15
Master_Sex_2025

Ну зачем же, люди доделают игру, ее разумеется купят пять анонимов, потом директор этой артели заявит что мы русская студия и нас обижают, и государственная комиссия выкупит все копии, и они начнут работу над земский сбор 2, если ты налоги плотишь, те ее уже купил как и смуту.

8
SpunkyHannibal

почему дно? она ещё не вышла а ты уже ценишь?!

6
Max P Master_Sex_2025

Она бесплатная для тех кто купил Смуту.

1
SexualHarassmentPanda

Эх я помню серию игр Петька и Василий Иванович вот это реально были крутые русские игры с душой прям.

11
Raphtallia

Как достать соседа тоже была смешная. =)

3
Артем Lion Raphtallia

Соседи из Ада это не русская дилогия

SwiftYurick

А я помню малым играл в игру Метро. Только не 2033... Там ещё по подземкам кремля бегать надобно)_

Rey4rtRO

Столько денег в никуда. Бессмысленно и беспощадно. Релиз Смуты не дал им понимания того, что им в геймдеве не место, печально.

10
mrPsyna

Им не нужно понимание. Главное, что деньги идут "нужным" людям.

4
SpunkyHannibal

Может и правильно от игру делают коридором... это и быстрее и работы меньше, и качество лучше контролируется.

9
Summor Ner

Очередной игросодержащий продукт для отчётности. Коммерция в чистом виде, душой там и не пахнет.

7
firefox0047

Теперь встаёт вопрос купятся ли люди второй раз на эту удочку

4
YouTube_GamesTezi

В первый раз тоже не купились.

4
Властелин Сосцов

не понял это типо уже не длц? урезан геймплей, длинна игры, но это не длс, а полноценная игра? крутой поворот)

3
Pravdarub

На разработку будет потрачено двадцать миллирадов?

3
Bait795

Зачем разработчик рассказывает о посредственной игре поделки для отмыва денег, когда смута показала что она из себя стоит?

3
GDFrost1.4

This is позорище.

3
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