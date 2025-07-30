Разработчики Земского собора рассказали об отличиях от Смуты и новых механиках

Студия Cyberia Nova поделилась подробностями о своем новом проекте, приключенческом экшене Земский собор. В интервью креативный директор Сергей Русских рассказал, как изначально запланированное как DLC дополнение выросло в самостоятельную игру, и какие уроки были извлечены после выпуска Смуты.

Действие Земского собора развернется зимой 1613 года, после освобождения Москвы. В центре сюжета окажется уже знакомый игрокам по Смуте казак Кирша. По словам разработчиков, он сменит князя Милославского в качестве главного героя, поскольку персонаж полюбился аудитории еще со времен прошлого проекта. В этот раз Кирше предстоит распутывать заговоры и интриги в период избрания новой правящей династии.

В студии отмечают, что проект станет более камерным и линейным, отказавшись от ролевых элементов в пользу большей концентрации на сюжете и динамике. В играх с открытым миром игрок сам должен находить себе точки интереса. Здесь же мы отвечаем за его интерес и динамику игры — пояснил Русских. Повествование будет использовать прием ненадежного рассказчика, что позволит внести в исторический контекст некоторые авторские допущения.

Особое внимание команда уделила переработке геймплейных механик. Боевая система была улучшена: появятся парирования, уклонения и комбинации ударов. Также в игру добавят стелс, элементы QTE и различные мини-игры, вроде кулачных боев. Разработчики подтвердили, что над проектом сейчас активно работает команда из более чем 60 человек, включая новых специалистов с опытом работы на движке Unreal Engine 5.

Релиз Земского собора запланирован на 4 ноября 2025 года на площадке VK Play.