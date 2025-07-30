Разработчики Земского собора рассказали об отличиях от Смуты и новых механиках

Студия Cyberia Nova поделилась подробностями о своем новом проекте, приключенческом экшене Земский собор. В интервью креативный директор Сергей Русских рассказал, как изначально запланированное как DLC дополнение выросло в самостоятельную игру, и какие уроки были извлечены после выпуска Смуты.
Действие Земского собора развернется зимой 1613 года, после освобождения Москвы. В центре сюжета окажется уже знакомый игрокам по Смуте казак Кирша. По словам разработчиков, он сменит князя Милославского в качестве главного героя, поскольку персонаж полюбился аудитории еще со времен прошлого проекта. В этот раз Кирше предстоит распутывать заговоры и интриги в период избрания новой правящей династии.
В студии отмечают, что проект станет более камерным и линейным, отказавшись от ролевых элементов в пользу большей концентрации на сюжете и динамике. В играх с открытым миром игрок сам должен находить себе точки интереса. Здесь же мы отвечаем за его интерес и динамику игры — пояснил Русских. Повествование будет использовать прием ненадежного рассказчика, что позволит внести в исторический контекст некоторые авторские допущения.
Особое внимание команда уделила переработке геймплейных механик. Боевая система была улучшена: появятся парирования, уклонения и комбинации ударов. Также в игру добавят стелс, элементы QTE и различные мини-игры, вроде кулачных боев. Разработчики подтвердили, что над проектом сейчас активно работает команда из более чем 60 человек, включая новых специалистов с опытом работы на движке Unreal Engine 5.
Релиз Земского собора запланирован на 4 ноября 2025 года на площадке VK Play.
Это дно уже не что не спасёт, удалите её из серверов своих не позорьтесь
Ну зачем же, люди доделают игру, ее разумеется купят пять анонимов, потом директор этой артели заявит что мы русская студия и нас обижают, и государственная комиссия выкупит все копии, и они начнут работу над земский сбор 2, если ты налоги плотишь, те ее уже купил как и смуту.
почему дно? она ещё не вышла а ты уже ценишь?!
Она бесплатная для тех кто купил Смуту.
Эх я помню серию игр Петька и Василий Иванович вот это реально были крутые русские игры с душой прям.
Как достать соседа тоже была смешная. =)
Соседи из Ада это не русская дилогия
А я помню малым играл в игру Метро. Только не 2033... Там ещё по подземкам кремля бегать надобно)_
Столько денег в никуда. Бессмысленно и беспощадно. Релиз Смуты не дал им понимания того, что им в геймдеве не место, печально.
Им не нужно понимание. Главное, что деньги идут "нужным" людям.
Может и правильно от игру делают коридором... это и быстрее и работы меньше, и качество лучше контролируется.
Очередной игросодержащий продукт для отчётности. Коммерция в чистом виде, душой там и не пахнет.
Теперь встаёт вопрос купятся ли люди второй раз на эту удочку
В первый раз тоже не купились.
не понял это типо уже не длц? урезан геймплей, длинна игры, но это не длс, а полноценная игра? крутой поворот)
На разработку будет потрачено двадцать миллирадов?
Зачем разработчик рассказывает о посредственной игре поделки для отмыва денег, когда смута показала что она из себя стоит?
This is позорище.