Самостоятельный сиквел Смуты под названием "Земский собор" признан лучшим экшеном на премии "Наш Игропром 2026"

На торжественной церемонии вручения отраслевой премии "Наш Игропром 2026" исторический проект "Земский собор" от новосибирской студии Cyberia Nova завоевал награду в номинации "Лучший экшен". В финальном голосовании жюри, стримеров и игроков новый проект обошел серьезных соперников, среди которых значились авторский постапокалиптический боевик Hail to the Rainbow и тактический гибрид Machine Mind.

Триумф проекта вызвал серьезный резонанс в сообществе на фоне катастрофического старта оригинальной "Смуты" весной 2024 года. Базовый релиз подвергся разгрому со стороны геймеров за пустые локации, примитивную боевую систему и обилие багов. После выхода "Земского собора" 4 ноября 2025 года ситуация кардинально изменилась: в сервисе VK Play пользовательская оценка проекта закрепилась на отметке 8 баллов из 10 на основе 751 отзыва, а игроки отметили качественный скачок в боевой системе и проработке окружения.

Поднявшись на сцену за наградой, представитель команды разработчиков признал колоссальное значение обратной связи от геймеров. По словам автора, на предыдущем фестивале студия выставляла черновую демоверсию и собрала внушительный массив критических замечаний. Разработчики не стали отмахиваться от претензий, а потратили время на полную переработку сражений, что позволило выпустить боевик, заслуживший признание аудитории.

Эволюцию серии отдельно выделили блогеры Виталий Казунов и Михаил Шкредов в рамках лекции о пользе конструктивной критики. Ведущие канала iXBT Games подчеркнули, что если релизную "Смуту" было невозможно назвать даже минимально жизнеспособным продуктом, то "Земский собор" полноценно преодолел эту планку. По оценке спикеров, новинка доказала способность авторов исправлять грубые ошибки и собирать работающие механики в увлекательное приключение, когда студия реагирует на реальные запросы геймеров.

На сегодняшний день игра продается в каталоге VK Play, предлагая ознакомительную демоверсию весом 17.8 ГБ и поддержку запуска через облачные сервисы.