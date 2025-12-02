Сергей Русских назначен генеральным директором студии "Сайберия Нова"

Российская видеоигровая студия «Сайберия Нова» объявила о кадровых изменениях: с 2 декабря должность генерального директора занял Сергей Русских, ранее работавший креативным директором. Бывший руководитель студии, Алексей Копцев, решил сосредоточиться на просветительских инициативах и собственных игровых проектах.

В новой роли Сергей Русских возьмёт на себя разработку стратегии развития «Сайберия Нова», а также курирование творческого видения и производства игр.

Русских имеет более чем пятнадцатилетний опыт в индустрии:

С 2008 по 2014 год он работал арт-продюсером и креативным сопродюсером в Alawar.

В 2015 году занимал позицию менеджера проектов в Game Insight.

Позднее перешёл в студию ILVINGI, где был продюсером и арт-менеджером.

С 2016 года работал продюсером, затем креативным директором в «Сайберия Нова».

На посту креативного директора он курировал запуск нового проекта студии — игры «Земский собор», вышедшей 4 ноября на платформе VK Play и получившей положительный отклик аудитории. Текущий рейтинг игры — 7.8.