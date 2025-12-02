ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 215 оценок

Сергей Русских назначен генеральным директором студии "Сайберия Нова"

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Российская видеоигровая студия «Сайберия Нова» объявила о кадровых изменениях: с 2 декабря должность генерального директора занял Сергей Русских, ранее работавший креативным директором. Бывший руководитель студии, Алексей Копцев, решил сосредоточиться на просветительских инициативах и собственных игровых проектах.

В новой роли Сергей Русских возьмёт на себя разработку стратегии развития «Сайберия Нова», а также курирование творческого видения и производства игр.

Русских имеет более чем пятнадцатилетний опыт в индустрии:

  • С 2008 по 2014 год он работал арт-продюсером и креативным сопродюсером в Alawar.
  • В 2015 году занимал позицию менеджера проектов в Game Insight.
  • Позднее перешёл в студию ILVINGI, где был продюсером и арт-менеджером.
  • С 2016 года работал продюсером, затем креативным директором в «Сайберия Нова».

На посту креативного директора он курировал запуск нового проекта студии — игры «Земский собор», вышедшей 4 ноября на платформе VK Play и получившей положительный отклик аудитории. Текущий рейтинг игры — 7.8.

17
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
ant 36436

Из-за фамилии выбрали?

9
ZAUSA

Из-за имени.

Wokedead

кто из этих троих евреев Сергей Русских? Ого у него целых 4 пункта в резюме за 15 лет.

7
MistaSpider

Колхозники

5
0ncnjqybr

Это вроде он настоял на переделке катсцен и боевки в Земском Соборе в нечто более вменяемое? Иксибиты что то такое говорили. Если так, то у них, может, даже есть шанс сделать из Смуты что то нормальное.

Потому что сейчас в это играю, и боевку/катсцены конкретно подтянули в сравнении со Смутoй. Теперь в это хоть можно играть.

4
В_о_л_ь_к_а

Ох уж эти евреи, без них российские украинцы даже свою Смуту исправить не могут. Соль земли русской, какой же без них национальный проект может быть. Но вместе они сила - знают чего нам надо.

Ничего против Русских не имею - незаменимые люди чтоб возглавлять Рога и копыта.

3
HandsomeRed
2
KleptomaniacalAlbert

главное чтоб патриотам нравилось.

2