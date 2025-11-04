Состоялся релиз исторического экшена о борьбе за русский трон - "Земский собор" доступен в VKplay

Студия Cyberia Nova представила новый приключенческий экшен «Земский собор», приуроченный ко Дню народного единства. Игра вышла 4 ноября и уже доступна на VK Play. По словам креативного директора Сергея Русских, релиз символизирует идею единства, ставшую центральной темой проекта.

День выхода игры был выбран не случайно. На мероприятии, посвященному релизу игры, креативный директор студии Сергей Русских, подчеркнул:

Презентация игры «Земский собор» в День народного единства — это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве ее народа. Эта игра не просто исторический рассказ — она отражает вечную ценность национального согласия, когда судьба страны зависит от мудрости и единства ее людей.

Игрокам предстоит оказаться в 1613 году — в разгар заседаний Земского собора, где решалась судьба трона. Главный герой, казак Кирша, становится участником интриг и сражений, пытаясь не допустить власти иноземцев.

В «Земском соборе» переработаны боевая и стелс-системы, добавлены интерактивные механики и обновлённый интерфейс. Музыкальное сопровождение стало динамичным, а персонажей озвучили актёры, знакомые по God of War и Dragon Age.

Прохождение займёт около 6–7 часов. Игра стоит 613 рублей, а владельцы «Смуты» получат её бесплатно.