Состоялся закрытый показ Земского собора - спин-оффа Смуты

В Москве 21 августа прошла закрытая презентация бета-версии приключенческого экшена Земский собор от студии Cyberia Nova. Изначально проект планировался как дополнение к игре Смута, однако в процессе разработки он вырос в самостоятельную игру. Релиз запланирован на 4 ноября 2025 года эксклюзивно на платформе VK Play.
В ходе показа гостям предоставили возможность лично оценить начальный отрезок игры. Разработчики заявили, что уделили большое внимание отзывам игроков и поработали над ошибками. В Земском соборе была переработана боевая система: появились парирования, уклонения, комбо-атаки и специальные мощные удары. Также были улучшены стелс-механики, а враги стали быстрее реагировать на главного героя. В геймплей добавили новые элементы, такие как мини-игры, например, армрестлинг, и QTE-сцены.
Креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских отметил, что Земский собор является полностью самостоятельным произведением и не требует от игроков знакомства со Смутой. По его словам, команда изменила подход к подаче, сделав начало игры насыщенным обучающими элементами, чтобы новые игроки могли быстро освоить все механики. Он также сообщил, что над боевой системой работала новая команда комбат-дизайна, которая смогла реализовать изначально задуманные идеи. В данный момент проект находится на финальной стадии полировки.
Все еще не понятно откуда столько хейта к игре. Играл сам, в целом, это обычный проходняк Б класса, если честно, понравилось больше чем тот же гридфолл, который задушил к середине игры. Тут хотя бы сеттинг радовал, не часто вижу наши просторы в играх. Цена копейки. Образовательные модули вовсе бесплатные, качай и изучай историю
Гридфолл так то тоже обычный проходняк Б класса. Я бы больше удивился, если бы он тебе понравился.
о чем и речь, но в ту игру не кидают помоями все кому не лень, а в эта будто лично изнасиловала мамку каждого подписчика ПГ =)
